Díaz Ayuso cesa a su consejero de Educación ante la crisis abierta por la ley de Universidades

Isabel Díaz Ayuso ha cesado a su hasta ahora consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, ante la crisis abierta por la ley de Universidades. En su lugar, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha nombrado a la diputada regional del PP, Mercedes Zarzalejo.

El relevo lo ha comunicado el Gobierno regional a través de una nota de prensa donde no hay mención al consejero saliente y simplemente se reconoce que Ayuso "ha decidido dar un nuevo impulso" a la Consejería. Es el primer cese decretado por Díaz Ayuso desde que cuenta con mayoría absoluta en la Asamblea.

Viciana llevaba en el cargo desde junio de 2023 y recibió, en primera persona de la presidenta, el encargo de reforzar y modernizar las universidades madrileñas. Como detalla Europa Press, aquella tarea se ofrecía como "uno de los principales ejes de actuación de la Consejería para esta legislatura".

Ruido de nuevas huelgas universitarias por la ley

Su cese se produce en el mismo día en el que estudiantes y profesores de los seis centros universitarios públicos de la Comunidad de Madrid —Complutense, Autónoma, Rey Juan Carlos, Politécnica, Carlos III y Alcalá— adelantaban su intención de ir a otra huelga si no se retira la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC).

En su reclamación, docentes y alumnos han solicitado el apoyo a los rectores de las seis universidades, que ya habían adelantado su desacuerdo con la propuesta de ley.

La LESUC lleva meses generando reacciones en contra pese a no haber pasado aún de la fase de borrador. En todo este tiempo se han multiplicado las proyestas por una norma que los afectados creen que "perpetúa la infrafinanciación", favorece a las instituciones privadas y recorta la autonomía universitaria.

Zarzalejo, que ejercía desde octubre como viceconsejera de Universidades, es doctora en Derecho por la Universidad de Córdoba, licenciada en Derecho por la Universidad Complutense y diplomada en Estudios Avanzados en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social por la Universidad Carlos III de Madrid, según revela su currículum.

Añade la Comunidad, que en la carrera profesional de Zarzalejo se incluyen otras labores ligadas al ámbito de la docencia y la investigación en universidades nacionales y europeas e instituciones políticas. Entre 2015 y 2023, la diputada popular fue alcaldesa de San Martín de Valdeiglesias.

El ministro Oscar López, líder del PSOE madrileño y previsible rival electoral de Ayuso en 2027 ha señalado que el cese muestra que la presidenta "ha fracasado su Ley de Universidades, un proyecto al estilo neoliberal trumpista que nunca debió estar sobre la mesa". El mandatario socialista remata que la Comunidad debería "empezar de cero y contar con la comunidad universitaria", porque "Madrid no es Miami".