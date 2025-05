Un profesor de viaje con sus alumnos deja una reflexión sobre su profesión de las que da que hablar

Un profesor ha hecho un vídeo contando las "cosas que no se ven" de su profesión y lo ha hecho desde la habitación en la que se hospeda en el viaje que ha organizado con sus alumnos a un parque de atracciones.

"Todo el mundo piensa que los maestros tienen mucha suerte porque se van de excursión gratis", ha empezado diciendo. Después ha contado que debido al viaje lleva 22 horas sin dormir.

"Hemos hecho 12 kilómetros andando en un parque de atracciones. He comido macarrones con tomate, pollo empanado y patatas cocidas que no estaban muy buenas y la alarma me suena en cinco horas", ha proseguido.

También se ha quejado de que todo el mundo considere "fácil" ser maestro: "Pues ahora tú, Juan Carlos, coges y te vas tres días de tu casa, duermes aquí, en este cuarto, dejas a tu familia tres días, te ocupas de 20 niños y cuando lo hagas me llamas".

Finalmente ha comentado que eso no son horas extras y que lo hacen por vocación.