Un trabajador pregunta las condiciones de un puesto y la respuesta del hostelero es para iniciar una revolución

La respuesta que un hostelero le ha dado por WhatsApp a una persona que aspiraba a un puesto de trabajo en su local está encendiendo los ánimos de mucha gente, a quienes ha indignado profundamente.

"Hola, es para hacer la prueba para trabajar. Pues si quieres, mañana. 10.00 no fallas", se ve que dice el empresario en unas capturas de pantalla que ha subido a las redes sociales la popular cuenta @soycamarero.

"Buenas tardes. Me gustaría saber las condiciones antes de realizar la prueba", pide el aspirante, que se encuentra con la respuesta frontal del hostelero: "También yo quiero saber cómo trabajas. Si sabes servir mesas, coger comandas, si vales para trabajar. Y luego se habla de condiciones".

La reacción del trabajador es también firme: "No voy a hacer una prueba sin saber las condiciones ya que si no son lo que yo busco solo pierdo mi tiempo. Muchas gracias".

"Pues chao. No te voy a dar sin saber cómo trabajas. Si no vales pues no vale nada", remata el empresario.

"Me acaba de dar un esguince cerebral de cómo escribe el dueño del bar….", dice una persona en las reacciones a la conversación. "Si paga como escribe...", deja caer otro.

"Antes de contratar que se haga un par de cuadernos rubio de ortografía y gramática Básica", añade uno más.