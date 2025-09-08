Un tripulante de Ryanair da una lección de educación que muchos deberían tatuarse

La usuaria de TikTok @laureanax ha subido a su cuenta de la red social un vídeo del discurso que ha hecho un tripulante de cabina de Ryanair en uno de sus vuelos, en el que el trabajador ha dado toda una lección de educación.

"No voy a vender ni una, pero de verdad, hablarle a 186 personas y que solo me haya mirado una... Ah, mire, ¡dos! Claro ahora, pero antes no", ha comenzado diciendo el em`pleado, quejándose de la falta de atención de los pasajeros.

"Bueno, pues ahora que me miran todos, si no es que a veces dan ganas a uno de morirse, la verdad. Ahora que me está mirando todo el avión, ¿qué tengo en las manos? Sí, nuestra lotería a bordo", ha continuado diciendo el azafato.

"Si volar con Ryanair les parece una patata, perdón por la pedorreta, ¡esta es su oportunidad! Compren un boleto de lotería, ganen un millón de euros, ¡un millón de euros!, y bye bye Ryanair. Nunca más", ha bromeado el empleado.

"¿Un millón de euros? Buongiorno Iberia, Air Europa, One Italia, con quien ustedes quieran, a volar como señores, que es lo que se merecen. O señoras", ha relatado, despertando las risas de los pasajeros.

"Premios de 40.000 euros, 6.000 euros 2.000 euros, un fantástico Fiat 500 y, agárrense al asiento, porque por tan solo dos euros se pueden llevar un fin de semana con todo pagado para dos personas, ¿a dónde? ¿A Nueva York? No, no. ¿Miami? Tampoco, mucho mejor. ¡A Valencia! ¿Qué les parece? A mí muy bien que soy de allí", ha explicado el trabajador en tono divertido.

"Bueno, lo más importante de todo es que, no todo es dinero, pero con mucho esfuerzo, el año pasado, tan solo en España, en Italia fue otra cantidad, pero en España, dos euros, a dos euros, a dos euros que cuesta contamos 50.000", ha asegurado el tripulante de cabina.

"Y esos 50.000 euros se dieron a una ONG que se llama Pequeño Deseo, que ayuda a niñas, a niños, a sus familias. ¿Pues que está un chaval enfermo en el hospital ocho meses sin salir? Pues sacan a estos niños para que puedan hacer algo que les guste", ha expuesto el azafato.

"Pues el niño dice que ir a montar a caballo, pues le sacan un día a montar a caballo. Quiere ir a ver el fútbol, pues va al fútbol. Tan solo son dos euritos si quieren colaborar, o si se vienen arriba cinco euros, cinco. Y ya está", ha contado el empleado.

"Espero no haberles molestado con tanta tontería. Y no hace falta que, por favor, se hagan los locos cuando pase por la cabina y se hagan los dormidos, porque llevo ya una hora gritando. ¿Ustedes no quieren comprar? Pues me sonríen y yo encantado igual. ¡Gracias!", ha concluido, haciendo esta petición.