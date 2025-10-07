Un vecino de Benidorm está en el año 3000: su aire acondicionado debería verse en el ministerio de Transición Ecológica

El ingenio, en 2025, se premia con la viralidad. En las últimas horas ha dado que hablar una escena que un usuario ha captado en Benidorm y que tiene a muchas personas my sorprendidas.

Un vecino de la ciudad de los rascacielos ha decidido innovar en el mundo de los aires acondicionados y ha decidido poner un tubo para sacar el agua que da directo a un árbol de la calle.

"Hay gente que pone una garrafa de agua al motor del aire acondicionado y hay gente que le pone un tubo directo al árbol para regarlo. Bueno, bien, ingenioso", ha dicho entre risas la personas que ha subido el vídeo.

Esto ha generado decenas de comentarios porque muchos lo ven una genialidad y otros algo perjudicial. Aquí van algunos de los mensajes que ha suscitado la publicación en X de Líos de Vecinos.

"Genial... hasta que se lo cargue un pájaro", "¿Los que dicen que no sirve para regar, pensaron que a lo mejor lo sabe pero al menos no moja la vereda o al transeúnte y que esa era su finalidad primera?" y "Verás cuando esa persona se dé cuenta de que no hay ninguna diferencia entre ese árbol y todos los demás de la ciudad" son algunas de las reacciones a la publicación.

Pero hay más comentarios: "El agua de los aires acondicionados no sirve para regar. Pero en fin", "Pues el sistema es bastante bueno", "Ingeniero detectado".

Otro usuario ha respondido en la publicación en la red social de Elon Musk con otra idea gloriosa de otro vecino que ha hecho lo mismo pero en otro lugar y con un tubo un poco más largo.

"Te lo veo y subo 10", ha escrito junto a dos fotos que dejan claro que la idea de este vecino de Benidorm es ingeniosa pero no es única.