Una diputada francesa ve el último tuit de Sánchez diciendo que "toca hablar claro" y su reacción va a dar la vuelta al mundo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una imagen de archivo del pasado 1 de marzo.

Si ha habido una postura que ha ganado casi tanto protagonismo en Europa como la del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, o la del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha sido, sin duda, la del 'No a la guerra' del líder del Ejecutivo español, Pedro Sánchez.

El rechazo del presidente del Gobierno de España a la guerra en Irán, al genocidio en Gaza, a la invasión rusa en Ucrania o a que la Administración Trump usara sus bases militares en el país para continuar con su ofensiva contra Teherán han sido objeto de análisis por parte de medios de comunicación de todo el mundo y algún que otro diputado internacional.

Ejemplo de ello es la entrevista que The Wall Street Journal hizo hace unas semanas, desde La Moncloa, a Sánchez. "Se ha convertido en el abanderado de la oposición política occidental al presidente de EEUU", aseguró.

"España, que rara vez ocupa un lugar central en los asuntos europeos, se ha convertido en el abanderado de los europeos frustrados por el temor del continente a enfrentarse a un presidente estadounidense", señaló el prestigioso medio económico estadounidense.

"Toca hablar claro"

Después del alto el fuego de dos semanas acordado este martes, Sánchez ha publicado un mensaje en redes sociales en el que ha denunciado la decisión adoptada por el Gobierno de Netanyahu en Líbano.

Desde la red social X ha reiterado su postura contraria a los continuos bombardeos que Israel lleva varios años lanzando contra diferentes países. "Justo hoy, Netanyahu lanza su ataque más duro contra el Líbano desde que empezó la ofensiva", ha señalado este miércoles.

"Su desprecio por la vida y el derecho internacional es intolerable. Toca hablar claro", ha expuesto, antes de entrar en detalle de lo que considera que se debe incluir en el alto el fuego acordado este martes.

"Líbano debe formar parte del alto al fuego".

"La comunidad internacional debe condenar esta nueva violación del derecho internacional".

"La Unión Europea debe suspender su Acuerdo de Asociación con Israel".

"Y no debe haber impunidad ante estos actos criminales".

Después de publicar este mensaje, que suma más de cuatro millones de visualizaciones y supera los 200.000 me gusta, la diputada de la Asamblea Nacional de Francia, Sophia Chikirou, ha dejado bastante claro su opinión sobre el presidente español.

"La Historia recordará que un solo jefe de Estado europeo habrá tenido el coraje de enfrentarse a los criminales que gobiernan Israel", ha destacado en la primera parte del mensaje.

"Pedro Sánchez pertenece al Partido Socialista español que, como todos pueden constatar, tiene las mismas posiciones que La Francia Insumisa sobre este tema. El Líbano, al igual que Palestina, merece nuestra solidaridad y nuestro apoyo", ha añadido.