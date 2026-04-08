El mundo reacciona con esperanza al alto al fuego de EEUU e Irán, a la espera de una "paz duradera"

Celebración en las calles de Teherán del acuerdo para el alto al fuego de dos semanas entre EEUU e Irán, que prorroga una vez más otro ultimátum de Trump.

Hace escasas horas los discursos políticos estaban redactados a golpe de mayúsculas, entre insultos que profetizaban la muerte de una civilización. Una cuestión que inevitablemente hacía aflorar símiles de la cuenta atrás de un ultimátum con el simbólico reloj cuya medianoche se traduce en un apocalipsis nuclear. Hasta el punto de tener que salir a advertir de que la, en teoría, mayor democracia del mundo no volvería a emplear armas nucleares. Pero a esta hora, la situación es muy diferente.

La amenaza de cometer crímenes de guerra bombardeando infraestructura energética y civil se ha esfumado y en su lugar hay un alto al fuego entre EEUU e Irán, al que se ha incorporado Israel, que durará dos semanas y conlleva la reapertura del estrecho de Ormuz. Por tanto, la calma en unos mercados que ya están viendo descender el precio del petróleo por debajo de los 94 dólares el barril de Brent, tras llegar a superar los 120 dólares.

Este es el escenario que ha permitido a la comunidad internacional, en mayor o menor medida, reaccionar con atisbos de esperanza mientras cruzan los dedos para que la tregua desemboque en un acuerdo de paz duradera tras las negociaciones anunciadas. Estas son las distintas posturas que están presentando los principales actores internacionales inmersos o afectados por el conflicto en Oriente Medio y Oriente Próximo.

Guterres (ONU): "Es urgente poner fin a las hostilidades"

El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha celebrado el anuncio de la tregua con el mismo mensaje con el que ha venido arengando a que se detenga el conflicto iniciado por Washington y Tel Aviv. Ha instado a todas las partes a respetar los términos del alto el fuego "para allanar el camino hacia una paz duradera e integral en la región".

El máximo responsable de la ONU también ha agradecido a todos los países que han facilitado este alto al fuego, en especial a Pakistán, al tiempo que ha advertido de que hay que pasar del papel a la práctica y "es urgente poner fin a las hostilidades para proteger la vida de los civiles y aliviar el sufrimiento humano". Previamente, y en su cuenta oficial de X, Guterres ya había advertido que la pretensión estadounidense de atacar infraestructura vital para los civiles serían crímenes de guerra.

Israel cierra filas con EEUU, pero Netanyahu advierte de que seguirá atacando Líbano

Todos los ojos estaban puestos en el otro flanco de la guerra contra Irán, el de Israel. Su primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha cerrado filas con su aliado estadounidense —del que depende totalmente para poder seguir atacando— y ha apoyado el alto al fuego de dos semanas. El mandatario israelí ha apreciado el "esfuerzo de EEUU para garantizar que Irán ya no represente una amenaza nuclear, de misiles y terrorista para EEUU, Israel, los vecinos árabes de Irán y el mundo".

No obstante, ha dejado claro que nada cambia el guion de guerra contra el limítrofe Líbano, donde el Ejército israelí trata de ocupar en el sur un tercio del territorio del país aplicando el método de Gaza. Expulsar a los habitantes para demoler sus viviendas con el pretexto de crear una zona de exclusión para evitar el fuego de la milicia chií Hizbulá. "El alto el fuego de dos semanas no incluye al Líbano", ha asegurado Netanyahu en esa misma publicación en sus redes sociales.

No opina lo mismo la oposición israelí, en un contexto en el que Netanyahu se enfrenta a varias piezas judiciales por presunta corrupción y la fecha de las elecciones asoma en octubre de este año. El líder de la oposición israelí, Yair Lapid, aseguró que la ausencia de Israel en las conversaciones que han llevado al alto el fuego con Irán constituye el "mayor desastre político" de la historia del país.

"Nunca ha habido un mayor desastre político en toda nuestra historia. Israel ni siquiera estaba en la mesa cuando se tomaron decisiones clave para nuestra seguridad nacional", ha valorado el líder del partido 'Yesh Atid' (Hay futuro), en su perfil en X.

España siempre abogó por un alto al fuego "inmediato"

Respecto del Gobierno de España, todavía a la espera de una valoración concreta sobre el alto al fuego, este ya se había posicionado en todo momento a favor de que se materializara lo que esta noche se ha acabado acordando. Es más, en la última publicación del presidente Pedro Sánchez sobre la situación en Oriente Medio de ayer, el mandatario explicaba que acababa de hablar con su homólogo turco, Receip Tayipp Erdogan.

Sánchez indicaba escasas horas antes de acordarse esta tregua que "España reitera su llamamiento a un alto el fuego inmediato en Oriente Medio". Advirtiendo también de que "prolongar esta guerra solo agravará el coste humanitario y tendrá un impacto económico catastrófico para todos".

Irak pone en valor un "avance que contribuirá a reducir las tensiones"

Uno de los actores regionales más afectados por el estallido del conflicto también se ha manifestado de los primeros respecto a la tregua. Las autoridades iraquíes lo han celebrado destacando que "contribuirá a reducir las tensiones, aumentar las posibilidades de desescalada y consolidar la seguridad y la estabilidad en la región".

"El Ministerio de Exteriores de la República de Irak celebra el anuncio del alto el fuego entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán", ha afirmado la diplomacia iraquí en un comunicado en el que ha puesto en valor "este avance que contribuirá a reducir las tensiones, aumentar las posibilidades de desescalada y consolidar la seguridad y la estabilidad en la región".

Por otro lado, también ha tenido su impacto en otro grupo proxy de Teherán en Irak. Las milicias proiraníes Resistencia Islámica en Irak han anunciado este miércoles la suspensión de sus operaciones en el territorio iraquí y en Oriente Próximo durante dos semanas

Egipto "aplaude el anuncio del presidente Trump"

Otro actor regional clave en este conflicto, pero también en Oriente Próximo con el caso de Gaza y Líbano, se ha pronunciado a favor de la tregua. Se trata de Egipto, cuyo Ejecutivo ha aplaudido el anuncio. "Egipto aplaude el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre su aprobación a la suspensión de operaciones militares en la región durante dos semanas", ha dicho el Ministerio de Exteriores egipcio a través de un comunicado publicado en redes sociales.

"Este paso por parte de EEUU es considerado un hecho significativo y positivo de cara a lograr la deseada desescalada, contener la escalada y preservar la seguridad, la estabilidad y los recursos de los pueblos de la región y el mundo en su conjunto", ha añadido.

Omán pide llegar a un "cese permanente" de la violencia

Egipto no ha sido el único país que ha mediado en el conflicto que ya se ha pronunciado a favor. El Ministerio de Exteriores omaní ha emitido un comunicado en el que ha pedido "intensificar los esfuerzos para lograr soluciones para poner fin a la crisis desde sus causas subyacentes y lograr un cese permanente del estado de guerra y las hostilidades en la región".

Corea del Sur ve bien que "se haya sentado una base para la reanudación de la navegación"

Uno de los mayores aliados militares asiáticos de EEUU, cuya negativa a apoyarles en el estrecho de Ormuz desató la ira de Trump, también se ha pronunciado a favor de la tregua. Corea del Sur celebró el alto el fuego que incluye la reapertura del estrecho de Ormuz, la que conforma una vía clave de transporte del crudo y gas importados por Seúl.

El Ministerio de Exteriores surcoreano ve con buenos ojos el que "EEUU e Irán hayan acordado un alto el fuego y que, a través de ello, se haya sentado una base para la reanudación de la navegación en el estrecho de Ormuz". También valoran positivamente el papel de Pakistán en la mediación.

Alemania mira al siguiente paso: "Negociar un fin duradero de la guerra"

Desde uno de los países configurado como de los mayores exportadores de armamento a Israel también se ha celebrado la tregua y pedido ir más allá, hacia una negociación de paz. Se trata de Alemania, cuyo canciller federal, Friedrich Merz, ha destacado la mediación realizada por Pakistán, precisando que su Ejecutivo mantiene "estrecha coordinación con sus socios en este asunto". Merz mira ya al siguiente paso del proceso, exponiendo que "el objetivo ahora es negociar un fin duradero de la guerra".

Ucrania celebra la tregua de un conflicto que le privó de armamento y pide a Rusia dar el mismo paso

Ucrania, el mismo país que tuvo que salir en ayuda de EEUU e Israel facilitando drones para interceptar los de Irán, ha celebrado la tregua de un conflicto que también le afectó en cuanto a la falta de munición disponible de su principal suministrador. Kiev ha reclamado que sea el Kremlin el que haga el mismo gesto y se acuerde un alto al fuego que detenga la invasión rusa.

"Celebramos el acuerdo entre el presidente [Donald] Trump y el régimen iraní para desbloquear el estrecho de Ormuz y detener las hostilidades, así como los esfuerzos de mediación de Pakistán", escribió el ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, en un mensaje en la red social X.

Indonesia habla de "satisfacción", pero pide "investigación" para sus tres cascos azules muertos

Según la agencia Reuters, la ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Yvonne Mewengkang, ha asegurado acoge con satisfacción un acuerdo de alto el fuego e instó a Irán y a EEUU a respetar la "soberanía, la integridad territorial y la diplomacia" de cada parte.

Mewengkang también ha reclamado una investigación exhaustiva sobre la muerte de tres cascos azules indonesios de la ONU, que fallecieron a causa de explosiones en el Líbano a finales de marzo, en medio de los combates entre las fuerzas israelíes y los combatientes de Hezbolá.