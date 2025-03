Una andaluza les cocina tortilla de patatas a su familia inglesa y este es el inesperado resultado

La creadora de contenido Carmen (@carmeninuk), una mujer española que vive en Inglaterra, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok cocinándole emocionada tortilla de patatas a su familia inglesa, pero el resultado no ha sido el esperado.

"¡¿Qué os parece si hoy hacemos comida española?!", le ha preguntado entusiasmada a sus hijos al inicio del vídeo, una pregunta a los que ellos han contestado con un seco: "No, thank you".

"¿Cómo? La voy a preparar igualmente. Pero así es muy aburrido, ¿no? Vamos a darle a esto un toque, ya vengo", ha comentado la tiktoker, justo antes de aparecer con un vestido de flamenca debajo del delantal.

"¿Qué quieres?", le pregunta a su hijo, quien le interrumpe mientras está cocinando la tortilla para decirle que le abra una lata de alubias, que el quiere comer eso. "I like beans", le comenta el pequeño.

Peero la cosa no se queda ahí, ya que una vez acabada la tortilla, su otro hijo le dice que él no quiere comer tortilla, que quiere pollo. "¿Te lo digo en inglés? Eat the spanish omelette, please. Uno con las beans, otro con el chicken... ¿y el jamón?", ha manifestado la española.

"Probad el jamón y el salchichón. Mira, huélelo. Pero yo que os he estado enseñando todos estos años. ¿Me he vestido hasta de gitana para que comáis y me estáis diciendo que no?", ha criticado la madre.

Finalmente, tanto los niños como su marido inglés han accedido a comerse la tortilla de patatas, e incluso parece que les ha gustado. "Que rica la tortilla", ha exclamado la pareja de la tiktoker al final del vídeo.

"Imagínate pasar un embarazo, parir y criar a tus hijos y que no les guste la comida española... ¡A la mía la desheredo!"; "Hazle una buena fabada asturiana y que sepa como se comen las beans"; "Les tienes que dar mano dura, el jamón es obligatorio que lo comas si tienes sangre española", han comentado algunos usuarios en tono divertido.