Una argentina afirma que España es el "único país del mundo" donde se hace esto con la pizza

La pizza es una institución a nivel gastronómico en todo el mundo. Es casi imposible ir a un país de cualquier parte del mundo y que no haya un local donde haya una pizza o algo similar.

Lo bueno que tiene también la pizza es que, a priori, es una comida fácil de preparar en casa y cualquiera puede comprar una masa, o hacerla en casa, ponerle cuatro cosas, meterla al horno y zampársela.

Según ha contado una argentina, lo que no parece normal es lo que ocurre en España al ir a cortar la pizza. "Madre mía. Único país del mundo donde se hace esto. Welcome to España", dice mientras ve a una persona contando la pizza con tijeras.

"El problema es que la tijera es muy chiquitita y está caliente. Es de las uñas", añade entre risas. Una escena que, aunque corta, ha dejado decenas de comentarios en la red social china. Los hay incluso que dan la razón al español que usa las tijeras para cortar la pizza.

"Cualquier italiano te dirá que se cortan con tijeras", "En Italia se cortan con tijeras, te lo dirá cualquier pizzero, el rodillo es un invento del demonio", "la pizza se corta con tijera no con el cortador de pizza... dicho por uno de los mejores chefs italianos creador de las mejores pizzas" y "yo suelo usar corta pizza, pero realmente se cortan con tijeras para no mover los ingredientes, ni aplastar los alvéolos y el crocante de la masa" son algunos de los comentarios que ha dejado la gente en la publicación.

Otro añade casi a modo de sentencia final: "Ve a un restaurante en Roma a ver que te ponen para cortar la pizza. Yo te lo digo: unas tijeras especiales para pizza!!! a ver si te enteras".