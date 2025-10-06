Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Una argentina afirma que España es el "único país del mundo" donde se hace esto con la pizza
Una argentina afirma que España es el "único país del mundo" donde se hace esto con la pizza

La pizza es una institución a nivel gastronómico en todo el mundo. Es casi imposible ir a un país de cualquier parte del mundo y que no haya un local donde haya una pizza o algo similar. 

Lo bueno que tiene también la pizza es que, a priori, es una comida fácil de preparar en casa y cualquiera puede comprar una masa, o hacerla en casa, ponerle cuatro cosas, meterla al horno y zampársela. 

Según ha contado una argentina, lo que no parece normal es lo que ocurre en España al ir a cortar la pizza. "Madre mía. Único país del mundo donde se hace esto. Welcome to España", dice mientras ve a una persona contando la pizza con tijeras. 

"El problema es que la tijera es muy chiquitita y está caliente. Es de las uñas", añade entre risas. Una escena que, aunque corta, ha dejado decenas de comentarios en la red social china. Los hay incluso que dan la razón al español que usa las tijeras para cortar la pizza. 

"Cualquier italiano te dirá que se cortan con tijeras", "En Italia se cortan con tijeras, te lo dirá cualquier pizzero, el rodillo es un invento del demonio", "la pizza se corta con tijera no con el cortador de pizza... dicho por uno de los mejores chefs italianos creador de las mejores pizzas" y "yo suelo usar corta pizza, pero realmente se cortan con tijeras para no mover los ingredientes, ni aplastar los alvéolos y el crocante de la masa" son algunos de los comentarios que ha dejado la gente en la publicación. 

Otro añade casi a modo de sentencia final: "Ve a un restaurante en Roma a ver que te ponen para cortar la pizza. Yo te lo digo: unas tijeras especiales para pizza!!! a ver si te enteras". 

MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy el jefe de Virales en El HuffPost España y tratamos de enseñarte todas las noticias que se te pueden haber escapado y que no sabías que necesitabas leer.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo sobre todo lo que rodea a la televisión y lo que ocurre en ella: política, series, cine. Además, cubro grandes eventos como elecciones, Eurovisión, los Goya, JJOO, Mundiales y Eurocopas y trato de buscar las noticias y los comentarios que en otros medios no tienen cabida y que suelen pasar desapercibidos, pero que contados al estilo Huff son interesantes para los lectores.

 

Mi trayectoria

Nací en Benidorm en 1990 y como buen millennial siempre me ha interesado más el pasado que el presente. Quise ser periodista desde que tengo uso de razón. Soy licenciado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y toda mi trayectoria la he hecho en 'El HuffPost', donde llegué con 25 años y donde llevo ya 10 años trabajando. He participado en podcast, en programas de radio y tengo la sección gastronómica Huffeando con Pablo, donde salimos a probar comida con el influencer Cenando con Pablo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 