Una argentina habla de Mercadona en estos términos y se llena de comentarios de españoles

Mercadona se ha convertido en un atractivo turístico más para muchas personas que vienen de fuera de España, ya sea de viaje o directamente vivir. Gracias sobre todo a las redes, muchos usuarios extranjeros se graban haciendo la compra en el gigante valenciano analizando lo que se vende en comparación con lo que hay en su país.

En las últimas horas ha dado que hablar el vídeo de una usuaria argentina llamada @jenniros_, que se ha dado una vuelta por la sección de comida preparada de Mercadona.

"Si buscan comer barato, el Mercadona es clave. Tiene todo comida ya hecha así que vienes acá y tienes ensaladas por cinco euros. Almuerzas por cinco euros. Tienes hamburguesas por tres euros", ha dicho sobre una parte de Listo para llevar, donde hay comida lista para comer.

Después ha pasado por la zona donde hay "comida más elaborada": "Una paella por 4,50 euros. En cualquier otro lado te la comes a 12". Finalmente han elegido para llevar un trozo de tortilla y la paella.

"Lo mejor es que adelante tienen microondas, lo puedes calentar y algunos Mercadona tienen para sentarse a comer", ha dicho sorprendida mientras ha enseñado la sala donde hay tenedores, microondas y una mesa para comer.

"Comer barato en España gracias al Mercadona", reza el enunciado del vídeo en cuestión. En los comentarios, muchos le han dicho que no es tan barato y que hay otras opciones más asequibles.

"Cómo ha empobrecido el país que antes podrías irte todos los días a comerte un menú del día y ahora tienes que ir al Mercadona", dice uno de los más críticos.

"Esta claro que para una comida para 1 día sale barato pero puedes comprar el doble por el mismo precio y comer 3 días si lo haces tu mismo", añade otro.