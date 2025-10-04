Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Una argentina habla de Mercadona en estos términos y se llena de comentarios de españoles
Virales

Virales

Una argentina habla de Mercadona en estos términos y se llena de comentarios de españoles

Hay multitud de mensajes. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
Varios carritos de la compra en Mercadona.Getty Images

Mercadona se ha convertido en un atractivo turístico más para muchas personas que vienen de fuera de España, ya sea de viaje o directamente vivir. Gracias sobre todo a las redes, muchos usuarios extranjeros se graban haciendo la compra en el gigante valenciano analizando lo que se vende en comparación con lo que hay en su país. 

En las últimas horas ha dado que hablar el vídeo de una usuaria argentina llamada @jenniros_, que se ha dado una vuelta por la sección de comida preparada de Mercadona. 

"Si buscan comer barato, el Mercadona es clave. Tiene todo comida ya hecha así que vienes acá y tienes ensaladas por cinco euros. Almuerzas por cinco euros. Tienes hamburguesas por tres euros", ha dicho sobre una parte de Listo para llevar, donde hay comida lista para comer. 

Después ha pasado por la zona donde hay "comida más elaborada": "Una paella por 4,50 euros. En cualquier otro lado te la comes a 12". Finalmente han elegido para llevar un trozo de tortilla y la paella. 

"Lo mejor es que adelante tienen microondas, lo puedes calentar y algunos Mercadona tienen para sentarse a comer", ha dicho sorprendida mientras ha enseñado la sala donde hay tenedores, microondas y una mesa para comer. 

"Comer barato en España gracias al Mercadona", reza el enunciado del vídeo en cuestión. En los comentarios, muchos le han dicho que no es tan barato y que hay otras opciones más asequibles. 

"Cómo ha empobrecido el país que antes podrías irte todos los días a comerte un menú del día y ahora tienes que ir al Mercadona", dice uno de los más críticos. 

EL HUFFPOST PARA INSTITUTO PULEVA DE NUTRICIÓN

"Esta claro que para una comida para 1 día sale barato pero puedes comprar el doble por el mismo precio y comer 3 días si lo haces tu mismo", añade otro. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy el jefe de Virales en El HuffPost España y tratamos de enseñarte todas las noticias que se te pueden haber escapado y que no sabías que necesitabas leer.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo sobre todo lo que rodea a la televisión y lo que ocurre en ella: política, series, cine. Además, cubro grandes eventos como elecciones, Eurovisión, los Goya, JJOO, Mundiales y Eurocopas y trato de buscar las noticias y los comentarios que en otros medios no tienen cabida y que suelen pasar desapercibidos, pero que contados al estilo Huff son interesantes para los lectores.

 

Mi trayectoria

Nací en Benidorm en 1990 y como buen millennial siempre me ha interesado más el pasado que el presente. Quise ser periodista desde que tengo uso de razón. Soy licenciado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y toda mi trayectoria la he hecho en 'El HuffPost', donde llegué con 25 años y donde llevo ya 10 años trabajando. He participado en podcast, en programas de radio y tengo la sección gastronómica Huffeando con Pablo, donde salimos a probar comida con el influencer Cenando con Pablo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 