Una azafata advierte sobre la costumbre de aplaudir al aterrizar: "No lo recomiendo"

Hay una costumbre bastante extendida entre los viajeros, sobre todo los españoles, que es aplaudir en cuanto un avión aterriza. Se pretende, de esta forma, celebrar el final del viaje y felicitar al piloto por la maniobra.

Pero la usuaria de TikTok @barbiebac.ok, que es azafata de aviación, ha dado su opinión sobre esos aplausos: "Aunque algunos pasajeros aplauden al aterrizar, no lo recomiendo".

"Los pilotos no escuchan esos aplausos porque la puerta de la cabina aísla el sonido, por lo que ese gesto no llega a quien en general se le dedica", recuerda.

La trabajadora reconoce en cualquier caso que "para muchos es una forma de liberar el estrés después del vuelo o de demostrar agradecimiento, sobre todo en aterrizajes complicados".

"Pero lo recomendable es esperar a que el avión esté completamente estacionado en su posición final antes de festejar. Hasta ese momento todavía pueden ocurrir situaciones inesperadas, por ejemplo si los frenos no responden correctamente y el avión necesita activar los reversores de emergencia o si los neumáticos revientan al aterrizar, lo que terminaría en una evacuación", avisa.

"Aplaudir o no es una elección personal, pero cada aterrizaje es el resultado del trabajo de muchas personas, no sólo pilotos: tripulación, controladores y mucha gente en tierra. Y, aunque algunos se burlen de esta costumbre, para quienes tienen miedo a volar aterrizar sin problemas siempre será un alivio", admite.

Hace un tiempo, la usuaria de TikTok @ainoasserrano, azafata de vuelo desde hacía dos meses, mostró su sorpresa porque, según su experiencia, sólo los españoles aplauden en los aviones.

"Lo primero de todo, os juro que jamás en ningún otro país lo he visto, que es aplaudir cuando aterrizamos. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué? No tiene ningún sentido, no es como cuando te bajas del autobús y dices gracias al conductor. Aplaudir en un aterrizaje es como... os lo juro que no lo he visto en ningún otro país, en ninguna otra nacionalidad", aseguró.