Una azafata cuenta la realidad menos romántica de su trabajo: "Me levanto con ganas de vomitar"
"Hay que enseñar más esto, que la gente llega engañada con lo que es este trabajo".
Trabajar en aviación muchas veces es algo que está romantizado. Vuelos gratuitos, poder conocer destinos de todo el mundo, cierto estatus social... Pero no es oro todo lo que reluce, y lo cierto es que estás profesiones no son siempre fáciles.
Algo que ha puesto de manifiesto la azafata española Mercedes Pérez (@_mercedespeerez_), quien ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok contando una de las realidades menos agradables de esta profesión.
"Pues nada chicas, otro día más en mi vlog como azafata de vuelo y os voy a contar una cosa. Estoy aquí a las cinco de la mañana literalmente, con un sueño de la maldita hostia", ha comenzado relatando la usuaria.
"Nada, para que veáis que no siempre todo es bonito. Ser azafata es viajar, que es súper mega guay... No, o sea, llevo una semana que voy de madrugadas, levantándome a las tres de la mañana todos los días sin dormir muy bien, porque no duermo bien cuando me levanto tan pronto", ha explicado la azafata.
"Y encima me levanto con ganas de vomitar. O sea, me sienta fatal levantarme a las tres. Porque para mí las tres no es que sean earlys, no es que es madrugues y tal, es que para mí levantarte a las tres es levantarte por la noche. No te levantas por la madrugada, ¡es levantarte por la noche!", ha apuntado la tripulante de cabina.
"Cabin crew life. Que viva la vida de azafata, pero que veáis que es dura. O sea, aquí estoy literalmente esperando el bus, no hay nadie en la calle. Y nada, eso chicas, que también tiene sus sacrificios", ha concluido la trabajadora.
"Antes las azafatas iban en taxi privado y ahora van en bus con los pasajeros"; "Hay que enseñar más esto, que la gente llega engañada con lo que es este trabajo. Es un trabajo increible, pero no todo es bonito", han comentado algunos usuarios.