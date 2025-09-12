Una cajera de un súper cuenta lo que le pasó con la cinta automática de la caja y desbloquea un nuevo miedo a muchos

Una empleada de un supermercado ha desbloqueado un nuevo miedo a muchas personas tras contar lo que le pasó a una clienta al ir a pagar.

"Pasó una señora por mi caja con dos bolsas de pan y dos monedas de un euro. Las monedas me las deja en la cinta a lo que yo levanto el separador de compras y la cinta empieza a correr y claro yo cojo el pan, lo paso y la cinta se traga las dos monedas de un euro", cuenta la usuaria de TikTok @madreymujer7.

La empleada subraya que una de las monedas cayó al suelo, pero la otra se la tragó la propia cinta: "Y me dice la señora: '¿Y ahora qué hacemos?'. Digo bueno me tienes que pagar la barra de pan. Dice: 'No, no porque yo te he dado las dos monedas'. Digo: 'No señora, a mí usted no me ha dado nada, usted lo ha dejado en la cinta. Cuando yo tengo el dinero en mano es cuando usted me lo entrega. El dinero no se deja en la cinta".

"Dice: 'Pues yo no te lo voy a pagar porque os vais a quedar con un euro más mío'. Es que yo no lo tengo, si quiere pase usted dentro de la caja y mira que no está el dinero, la cinta no se puede abrir. La señora montó un pollo, llamo a mi encargada y al final los puñeteros clientes siempre tienen la razón", se lamenta.

"La encargada viene y dice: 'Ya te pongo yo un euro en tu caja, dáselo'. Me paree injusto que usted por su irresponsabilidad y poca educación porque yo cuando pago algo lo doy en mano, el dinero no se tira. El 95% tiene la mala costumbre de dejar el dinero en la cinta o llegar y tirarlo", se queja la usuaria.

"Hola, yo trabajo cara al público y me ha pasado muchas veces, yo ya no discuto porque se que los gerentes van a dar la razón. Yo le cobro y ya arreglare el tema", dice una persona.

"Cómo te entiendo. Todos los días lo mismo. Una trata de tener paciencia pero lo ponen muy difícil. Yo siempre he dicho que todo el mundo al menos una vez en la vida debería trabajar cara al publico. No tienen nada de empatía", se lamenta otra.