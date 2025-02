Una camarera le dice a su jefe que tiene médico: lo que pasa 5 minutos después, indignante para muchos

La cuenta Soy Camarero, especializada en subir contenido relacionado con la hostelería, ha dejado a muchos con mal cuerpo al compartir una conversación entre un hostelero y una camarera.

En la primera parte de la conversación, realizada a través de WhatsApp, se puede ver cómo ella, a las 13:04 exactas, le dice que tiene que ir al médico "a y 40" y que al salir lo llamará.

Cinco minutos exactos después recibe el siguiente mensaje de su jefe: estás despedida "por continuas faltas de puntualidad". Ella, perpleja, responde con dos signos de interrogación.

El jefe añade: "Puedes pasar a firmar el finiquito por el bar". Y ella replica: "Que yo sepa no he llegado tarde ni a deshora ningún día".

En los comentarios, muchos exponen cuál es la legislación vigente en estos casos: "Es fácil, tienen obligación por ley tener un dispositivo de fichaje de entradas y salidas. Si no lo tienen, la multa es grande. Y si lo tienen pueden aportar el horario laboral del trabajador".

Además, como bien relatan muchos en los comentarios, despedir por WhatsApp no es legal según el Estatuto de los Trabajadores "pues no permite indicar de forma clara y precisa los hechos o las causas del mismo, aunque sí que se ha entendido válido en relación a la no superación del período de prueba", dice Febrer Asesores.