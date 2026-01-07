Mario Picazo pronostica lo que pasará con el tiempo a finales de semana en España y anticipa que para algunos serán "buenas noticias"

El frío ha sido el gran protagonista estas Navidades. Especialmente se ha dejado notar en el día de Reyes, donde el tiempo ha sido uno de los temas estrella de conversación en las reuniones familiares. No era para menos.

Ahora, en la lejanía, parece que la meteorología va a dar un respiro a los más frioleros. Así lo ha señalado el meteorólogo Mario Picazo, máster y doctorado en Geografía y Ciencias de la Atmósfera por la Universidad de California, quien ha pronosticado que para finales de semana las temperaturas experimentarán algo de subida.

El experto ha explicado que estos días "estamos con temperaturas entre 5 y 8 grados por debajo de la media habitual en muchas zonas sin sumar el factor viento".

Temperaturas hacia arriba a final de semana

"La buena noticia para los frioleros es que de cara a la recta final de la semana, aunque siga haciendo frío porque estamos en enero, las temperaturas se recuperan", ha avanzado.

En cualquier caso, y de momento, este miércoles la nieve, el viento, el frío y el oleaje activarán este miércoles 7 de enero avisos en 14 comunidades autónomas, con mínimas de -6°C en Girona y Huesca, -5°C en Ávila y Cuenca y de hasta -14°C en Parameras de Molina (Guadalajara), esta última con nivel rojo de "peligro extraordinario", según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Zonas en aviso amarillo por nieve

En concreto, en aviso amarillo por nieve estarán:

Huesca

Zaragoza

León

Zamora

Lleida

Centro de Navarra

Álava

Zonas en aviso amarillo por viento

Mientras, en amarillo por viento están:

Huesca

Girona

Lleida

Gran Canaria

La Palma

La Gomera

El Hierro

Tenerife.

Además, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), ha señalado que entre el 8 y el 9 se formará la borrasca Goretti, que experimentará una ciclogénesis explosiva y dejará un fuerte temporal en Europa occidental.

En cualquier caso, han señalado que "en España el impacto será menor, aunque generará temporal marítimo en el norte, con viento y lluvias".

La AEMET señala que "una ciclogénesis explosiva es un proceso por el que una borrasca se profundiza de forma muy rápida, dando lugar a impactos asociados al viento, temporal marítimo y lluvias en una zona concreta".

"A pesar de lo espectacular del término, 'nada explota' en una ciclogénesis explosiva", ha matizado.