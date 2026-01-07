Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Márquez aclara la razón por la que a veces saca la bandera de Cataluña y otras la de España
Ha sido preguntado en 'El Objetivo' de laSexta.

Alfredo Pascual
Marc Márquez luciendo la bandera de España tras ser campeón del mundo en Japón en la última temporada.
Marc Márquez luciendo la bandera de España tras ser campeón del mundo en Japón en la última temporada.

El piloto de MotoGP y actual campeón del mundo de la categoría, Marc Márquez, charló con Ana Pastor en una entrevista emitida este domingo en su programa El Objetivo. Durante la conversación, el piloto de Cervera repasó su carrera deportiva, sus lesiones o la competencia con su hermano y rival, Álex Márquez, pero también trató otros temas como su sentimiento hacia Cataluña y España o la gestión de impuestos.

"Has gestionado con mucha naturalidad lo de sacar una bandera u otra. En este Montmeló llevas la bandera de Cataluña, en los circuitos de fuera sacas la de España, combinas las dos cosas ¿cómo has llevado todo eso?", le ha preguntado la periodista de laSexta.

Márquez no ha tenido problemas en responder a esa pregunta: "Estamos en libertad de expresión. Soy catalán, me encanta Cataluña, es de los mejores países para vivir porque tienes la montaña, el mar y me encanta la gente catalana, pero soy español, me encanta España, el sur, Galicia... Me siento catalán y español". 

"Aquí en Montemeló la cogió mi hermano porque ganó mi hermano, pero si no estaba hablado del que ganara la cogiera. En Jerez salimos con la de España y cuando vas por el mundo vas con la de España porque es como realmente el fan te localiza", ha añadido.

El ganador del mundial de motociclismo en nueve ocasiones, siete de ellos en Moto GP, ha añadido que también ha sacado "la bandera de Ducati en Italia por no sacar la del 93". "No son incompatibles. Saco la bandera que siento en el momento", ha sentenciado.

El tema de impuestos

Preguntado sobre los impuestos y los motivos por los que paga en España y no en Andorra, ha reconocido que los ha pagado siempre en España, aunque tenga casa en el país pirinaico. "No te voy a mentir, probé irme porque desde los 15 años yo he estado yendo a Andorra", ha explicado.

"Cervera queda a una hora de la frontera y hemos ido allí a comprar con mis padres, a pasar el fin de semana, teníamos carreras allí... Cuando entré en el Mundial, a la que tuve coche me subía, me quedaba a dormir, entrenaba en las pistas, así que cuando tenía 22 años, me compré una casa allí como segunda residencia para ir, tener mis esquís y mis cosas", ha detallado.

Márquez, según ha relatado, quiso probar un invierno a quedarse más tiempo porque ya era cuando empezaban a subir muchos pilotos al pagar mucho menos  a nivel de impuestos. "Dos meses duré seguidos y dije 'yo España y casa'", ha recordado. 

En ese momento, se ha sincerado sobre si esto sirve para transmitir un mensaje: "No lo hago para transmitir ningún mensaje. Hago cosas en la moto para transmitir mensajes, este lo hago como lo siento. También te digo, soy consciente de donde van los impuestos y donde no".

