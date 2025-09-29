Una clienta critica un hotel de Madrid, pero el motivo que da está enorgulleciendo a muchos 

Las reseñas en hoteles, restaurantes y comercios de todo tipo siempre son bien acogidas en redes sociales como X, donde en la mayoría de ocasiones terminan por hacerse virales entre los usuarios.

La última la ha publicado este domingo el periodista Pedro Vallín, que ha mostrado en su cuenta lo que había puesto una clienta en el hotel Érase un hotel, situado en el madrileño barrio de Tetuán.

En su página de Booking, donde tiene una valoración casi de sobresaliente al estar valorado con un 8,5 con más de 4.000 opiniones ha habido una que le ha llamado la atención al comunicador. Es de una clienta argentina que se había alojado y que ha resumido su estancia con un simple "bien" y una nota de 7.

Esta es la queja que ha tenido: "El desayuno malo, no era en el propio hotel, sino en un bar con entrada desde el hotel y desde la calle, tenia cuatro desayunos para elegir pero todos tenían la misma base, mucho pan, tostas y bollería, resultando poca variedad".

Hasta ahí bien, sin embargo ha sido en la segunda parte de la reseña donde ha lamentado un hecho que ha vivido y que en cambio ha enorgullecido a muchos lectores de la reseña: "Además ingresaban gente en situación de calle a quienes les ofrecían algo para comer y le permitían ocupar una mesa, resultando muy desagradable".

"Habitación 403, amplia, pero con dudosa decoración. La decoración nada tiene que ver con la publicación", ha rematado la clienta en la reseña.

Vallín ha compartido un pantallazo de la misma haciendo la siguiente reflexión: "Hagamos publicidad de este hotel madrileño que ha molestado a una clienta porque ofrece desayunos a gente que no los puede pagar".

En total, el mensaje lleva más de 280.000 reproducciones, 7.000 me gusta y más de 2.000 compartidos. Además, más de un usuario ha respondido que si van a Madrid se alojaran en ese hotel.