Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Una cuenta fan de Rosalía recoge las palabras de Sánchez sobre su nuevo disco con una foto del presidente imposible de imaginar
Virales

Virales

Una cuenta fan de Rosalía recoge las palabras de Sánchez sobre su nuevo disco con una foto del presidente imposible de imaginar

Merece la pena verla. 

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
La cuenta de X de @updaterosalia con el tuit de las palabras de Sánchez.
La cuenta de X de @updaterosalia con el tuit de las palabras de Sánchez.@updaterosalia.

Es la indiscutible reina del panorama musical actual. La cantante catalana Rosalía publicó el pasado 7 de octubre Lux, su cuarto disco, y pasó a estar en todas las conversaciones y a convertirse en lo más escuchado en las diferentes plataformas. Durante estos días, todo gira alrededor de su figura colándose hasta en la política. 

Este jueves, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado Radio 3 y ha sido entrevistado por diferente rostros de la radio musical. Luciendo una chaqueta otoñal propia de un festival indie de estas fechas, el jefe del Ejecutivo ha hablado de lo que le ha parecido el álbum de la catalana.

"Pues me ha parecido una maravilla. Algunas veces habéis comentado en los programas que os he escuchado, que ahora, en los discos, no escuchas todas las canciones, escuchas una, dos o tres, lo que te dé tiempo. En este tengo que deciros que lo he escuchado del tirón", ha contado el presidente del Gobierno.

Estas declaraciones han sido compartidas por la cuenta fan de @updaterosalia, que tiene más de 10.000 seguidores en la red social de X, y ha añadido dos imágenes: una de Rosalía este lunes en La Revuelta y una segunda de Sánchez, que es la que ha llamado mucho la atención.

En concreto, ha colgado un pantallazo de la aparición que tuvo en 1997 durante el programa Moros y Cristianos, que presentado Xavier Sardà. En esa intervención, Sánchez acudía como un estudiante de Ciencias Políticas.

El tuit de Sánchez sobre Rosalía

Las palabras que dedicó este jueves en Radio 3 no han sido las únicas en las que Sánchez se ha referido a Rosalía y la ha elogiado por su nuevo disco. El pasado domingo, tan solo dos días después del lanzamiento, el presidente ya quiso dedicarle un tuit en el que ya destacaba su trabajo.

¡Enhorabuena, Rosalía, por ese deslumbrante lanzamiento de LUX! Has colocado a España en la cima de la música mundial, con el debut más exitoso de una artista hispanohablante femenina en Spotify, llegando a ser ayer la tercera artista más escuchada de toda la plataforma", escribió el presidente del Gobierno en su cuenta de X. 

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de Virales en El HuffPost, desde donde te contamos la actualidad de una forma muy diferente.

 

Sobre qué temas escribo

El mundo informativo en el que más cómodo me siento escribiendo es el del deporte, especialmente todo aquello que tiene que ver con el polideportivo: baloncesto, atletismo, natación, escalada, taekwondo, etc. También hablo de naturaleza, ciencia y me encargo de hacer reportajes para dar contexto a los protagonistas de esas publicaciones anónimas que ves en redes sociales y de los que no sabes nada más. Además, en mi día a día busco momentos destacados en televisión o redes sociales que puedan ser interesantes para el lector bajo un enfoque Huff.

 

Mi trayectoria

Nací en Barbastro (Huesca) en 1995 y en 2013 emigré a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ya que desde pequeño he crecido escuchando la radio y con el objetivo de dedicarme a este mundillo. Aprendí primero en El Heraldo de Aragón y después en la Cadena Ser hasta que en 2019 me saqué un máster en Periodismo de investigación, datos y visualización en la UNIR y entré en El HuffPost. Desde entonces, he crecido de la mano de este medio.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 