Una cuenta fan de Rosalía recoge las palabras de Sánchez sobre su nuevo disco con una foto del presidente imposible de imaginar

Es la indiscutible reina del panorama musical actual. La cantante catalana Rosalía publicó el pasado 7 de octubre Lux, su cuarto disco, y pasó a estar en todas las conversaciones y a convertirse en lo más escuchado en las diferentes plataformas. Durante estos días, todo gira alrededor de su figura colándose hasta en la política.

Este jueves, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado Radio 3 y ha sido entrevistado por diferente rostros de la radio musical. Luciendo una chaqueta otoñal propia de un festival indie de estas fechas, el jefe del Ejecutivo ha hablado de lo que le ha parecido el álbum de la catalana.

"Pues me ha parecido una maravilla. Algunas veces habéis comentado en los programas que os he escuchado, que ahora, en los discos, no escuchas todas las canciones, escuchas una, dos o tres, lo que te dé tiempo. En este tengo que deciros que lo he escuchado del tirón", ha contado el presidente del Gobierno.

Estas declaraciones han sido compartidas por la cuenta fan de @updaterosalia, que tiene más de 10.000 seguidores en la red social de X, y ha añadido dos imágenes: una de Rosalía este lunes en La Revuelta y una segunda de Sánchez, que es la que ha llamado mucho la atención.

En concreto, ha colgado un pantallazo de la aparición que tuvo en 1997 durante el programa Moros y Cristianos, que presentado Xavier Sardà. En esa intervención, Sánchez acudía como un estudiante de Ciencias Políticas.

El tuit de Sánchez sobre Rosalía

Las palabras que dedicó este jueves en Radio 3 no han sido las únicas en las que Sánchez se ha referido a Rosalía y la ha elogiado por su nuevo disco. El pasado domingo, tan solo dos días después del lanzamiento, el presidente ya quiso dedicarle un tuit en el que ya destacaba su trabajo.

¡Enhorabuena, Rosalía, por ese deslumbrante lanzamiento de LUX! Has colocado a España en la cima de la música mundial, con el debut más exitoso de una artista hispanohablante femenina en Spotify, llegando a ser ayer la tercera artista más escuchada de toda la plataforma", escribió el presidente del Gobierno en su cuenta de X.