Hasta Pedro Sánchez se rinde al fenómeno del nuevo disco de Rosalía: no da lugar a dudas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha sumado este domingo a la larga —larguísima— lista de nombres que se han pronunciado sobre el lanzamiento del nuevo disco de Rosalía, Lux, y queda claro que le ha gustado.

La artista catalana ha lanzado este viernes su cuarto álbum, que ha recibido una alabanza unánime por parte de la crítica internacional y ha causado un auténtico terremoto en España. Incluso tras acudir a LOS40 Music Awards 2025, dónde interpretó la canción Reliquia.

"¡Enhorabuena, Rosalía, por ese deslumbrante lanzamiento de LUX! Has colocado a España en la cima de la música mundial, con el debut más exitoso de una artista hispanohablante femenina en Spotify, llegando a ser ayer la tercera artista más escuchada de toda la plataforma", ha escrito el presidente del Gobierno en su cuenta de X.

Este viernes Lux se convirtió en el álbum de una artista femenina hispanohablante más escuchado en un solo día, el de su lanzamiento, de la historia de la plataforma, según Spotify. Hasta ahora, el lanzamiento más exitoso lo tenía Karol G con su Mañana Será Bonito, el álbum que lanzó en 2023.

Sánchez no ha sido el único en hablar del nuevo disco de la catalana, este mismo sábado, el cantante Víctor Manuel explicaba en una entrevista en RNE que escuchó el disco para ver "qué había hecho" y reconoció que, como siempre con Rosalía, "parece que se acaba el mundo", pero encontró "cosas muy estimables dentro y, sobre todo, arriesga mucho".

"Quiero decir, no tiene ninguna necesidad de arriesgar y está arriesgando. Yo a eso le doy mucho valor. Es una chica muy joven y tiene derecho a equivocarse como cualquiera de nosotros. Pero tiene un montón de canciones estupendas", añadió.