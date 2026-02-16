Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Vox repite su máximo histórico en el CIS mientras el PSOE no sufre desgaste por el accidente de Adamuz
Política
Política

Vox repite su máximo histórico en el CIS mientras el PSOE no sufre desgaste por el accidente de Adamuz

Los socialistas suben casi un punto mientras el PP se estanca en el 23%, según el barómetro de febrero. Alvise también consigue su mejor dato en un año (2,4%).

Javier Escartín
Javier Escartín
El presidente de Vox, Santiago Abascal, interviene durante el acto de clausura de la campaña electoral aragonesa en el Foro Cuarte, el 31 de enero de 2026, en Cuarte de Huerva (Zaragoza).
El presidente de Vox, Santiago Abascal, interviene durante el acto de clausura de la campaña electoral aragonesa en el Foro Cuarte, el 31 de enero de 2026, en Cuarte de Huerva (Zaragoza).Ramón Comet / Europa Press via Getty Images

El PSOE sería, una vez más, el partido más votado en unas hipotéticas elecciones generales. Según el último barómetro del CIS, correspondiente al mes de febrero y publicado este lunes, los socialistas obtendrían el 32,6% de los votos, casi un punto más con respecto al estudio del mes de enero. Este dato, por tanto, señala que el accidente de Adamuz del pasado 18 de enero, en el que murieron 46 personas, no tendría un coste político para el Gobierno. 

Al igual que el PSOE, Vox también mantiene su tendencia al alza y lograría el 18,9% de los votos, el máximo histórico que también obtuvo en el barómetro de julio del año pasado. Con respecto a enero, sube un punto en estimación de voto. Mientras, el PP se queda estacando en el 22,9% y se queda a prácticamente diez puntos del PSOE.

Alvise, mejor dato en un año

A la izquierda del PSOE, Sumar pierde dos décimas (se queda en el 7%) y Podemos apenas repunta hasta el 3,9%. Por su parte, Se Acabó la Fiesta - la agrupación de electores del polémico Alvise - toma aire y sube hasta seis décimas para situarse en el 2,4%. Es su mejor dato desde enero de 2025

Javier Escartín
Javier Escartín
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy jefe de Hard News en El HuffPost España. Coordino la cobertura de actualidad política con la misión de explicar lo que pasa en España y en el mundo de una manera directa, clara y comprometida para una audiencia exigente y crítica como la nuestra. Puedes contactar conmigo a través de un correo a javier.escartin@huffpost.es

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a informar sobre la actualidad política en España, poniendo el foco en las decisiones del Gobierno, los movimientos de la oposición y el funcionamiento tanto del Congreso de los Diputados como de los partidos políticos. Creo que la política no es algo lejano, sino que influye directamente en la vida de cada persona: desde la aprobación de una ley de vivienda hasta una reforma laboral. Por eso trato de contar la vorágine política de una manera clara y accesible, sin perder la profundidad que exige cada asunto. Me interesa especialmente abordar temas que despiertan inquietud ciudadana, como la corrupción, la vivienda o la transparencia de las instituciones, y hacerlo siempre con una mirada crítica y social. Entiendo el periodismo político no como una mera narración de lo que ocurre, sino como un ejercicio de contexto y responsabilidad que ayude a la gente a entender por qué esas decisiones afectan a su día a día. Y como todo el mundo tiene su lado freak también me gusta mucho el Festival de Eurovisión, que llevo cubriendo para diferentes medios desde el año 2009. Quizá, algún día, pueda contar la victoria de España en el certamen...

 

Mi trayectoria

Nací en Zaragoza, pero en 2005 me mudé a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Carlos III. Antes de El HuffPost, trabajé nueve años en ABC, cuatro en COPE y un año en Mediaset. Previamente, de una manera más aficionada, escribí sobre cine y la temporada de premios en Hollywood e hice una serie documental sobre el Camino de Santiago que se llamó "Diario de un peregrino".

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA UBICO

Más de Política