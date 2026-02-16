Vox repite su máximo histórico en el CIS mientras el PSOE no sufre desgaste por el accidente de Adamuz
Los socialistas suben casi un punto mientras el PP se estanca en el 23%, según el barómetro de febrero. Alvise también consigue su mejor dato en un año (2,4%).
El PSOE sería, una vez más, el partido más votado en unas hipotéticas elecciones generales. Según el último barómetro del CIS, correspondiente al mes de febrero y publicado este lunes, los socialistas obtendrían el 32,6% de los votos, casi un punto más con respecto al estudio del mes de enero. Este dato, por tanto, señala que el accidente de Adamuz del pasado 18 de enero, en el que murieron 46 personas, no tendría un coste político para el Gobierno.
Al igual que el PSOE, Vox también mantiene su tendencia al alza y lograría el 18,9% de los votos, el máximo histórico que también obtuvo en el barómetro de julio del año pasado. Con respecto a enero, sube un punto en estimación de voto. Mientras, el PP se queda estacando en el 22,9% y se queda a prácticamente diez puntos del PSOE.
Alvise, mejor dato en un año
A la izquierda del PSOE, Sumar pierde dos décimas (se queda en el 7%) y Podemos apenas repunta hasta el 3,9%. Por su parte, Se Acabó la Fiesta - la agrupación de electores del polémico Alvise - toma aire y sube hasta seis décimas para situarse en el 2,4%. Es su mejor dato desde enero de 2025.