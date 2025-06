Una española cuenta lo que hay que hacer para entrar en la Universidad en Finlandia: no hay selectividad, pero…

La creadora de contenido Anna (@anna.matea), una española que vive en Finlandia, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok contando cómo es la formación y el acceso a la Universidad de los alumnos para estudiar Magisterio en Finlandia

En Finlandia, el profesorado o los maestros tienen una profesión muy respetada. Y el proceso para entrar en magisterio o en cualquier otra carrera en la Universidad es el siguiente.

Cuando un estudiante se gradúa del lucio, o lo que sería en España, el bachiller, tiene una nota final. Aquí la Selectividad no existe, cada universidad tiene su propia prueba de acceso.

Y no es una prueba de acceso general, es una prueba de acceso hecha a medida. Para esos estudios en los que tú estás interesado cursar. Es decir, que el que quiere estudiar magisterio tendrá una prueba de acceso hecha a medida en una de estas universidades.

Solo los que tengan la mejor nota entrarán. En Finlandia, en la universidad, Se abren tantas plazas, como tantos profesionales, se necesiten. Si, por ejemplo, me voy a inventar los datos porque no tengo ni idea.

Por ejemplo, Nos vamos a imaginar que en Finlandia hacen falta... 100 maestros. Se abren 100 plazas para magisterio. Y solo los 100 mejores entrarán en la carrera. Solo entrarán los mejores y solo hay un número limitado de plazas.

"No estoy abriendo ningún debate, solo os estoy contando cómo es. No hay mosquitos, pero hay unos bichitos blancos volando que me tienen frita y me voy", ha concluido la española.