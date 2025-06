Una española cuenta qué es lo que más le ha sorprendido de Corea del Sur: el sueño de muchos

La creadora de contenido Carla Domènech (@carladomenechp), una chica española que está de viaje en Corea del Sur, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok junto a una amiga contando cuáles son las costumbres que más le han sorprendido más del país asiático, siendo la primera todo un sueño para muchas personas.

"Cosas que me sorprenden de Corea del Sur. ¡La gente no madruga! Para que os hagáis una idea, todas las cafeterías abren a partir de las 11 y, por lo contrario, por la noche toda la ciudad está llena de vida", ha manifestado la tiktoker.

"Y también es muy curioso que la gente se toma cafés más grandes que mi cabeza a partir de las ocho o nueve de la noche", ha relatado la creadora de contenido, totalmente alucinada.

"Otra curiosidad es que en el transporte público no se puede hablar, no se puede gritar mucho", ha comentado la usuaria, quien ha añadido también que otra cosa sorprendente es que "hay muchísimas cuestas". "No entendemos cómo la gente mayor puede caminar por aquí, porque es que es horrible", se ha quejado Domènech.

Hemos salido de fiesta y toda la gente viste blanco, negro o gris. Todos van vestidos iguales. Y nosotras así, destacando", han comentado las chicas, enseñando sus outfits de colores llamativos.

"Otra curiosidad, la gente está loca por las cafeterías. Mirad la cola que hay para esta cafetería cuando hay 300.000 en la ciudad. Pero lo que pasa aquí es que la gente va muy por modas y entonces esta cafetería se ha puesto de moda y está literalmente todo Dios aquí", ha explicado la española.

"Otra cosa que me sorprende de Corea es que a la gente no le gusta que toque el sol. Bueno, esto ya lo sabía, pero verlo en persona me impacta. Va todo el mundo con paraguas, gorras, algunos llevan hasta viseras de los mosquitos... Y todo el mundo lleva también gorros", ha destacado la usuaria.

"Google Maps no funciona correctamente, esto lo hace el Gobierno para proteger la seguridad de los surcoreanos", ha informado la creadora de contenido, justo antes de contar cuál es su alternativa.

"La gente usa una aplicación que se llama Naver, que básicamente es un Google Maps, pero que funciona mucho mejor, que tiene los datos correctamente actualizados", ha matizado la española.

"Y otra cosa que también me sorprende es que la gente todo el rato se hace muchísimas fotos. Se hacen sesiones de fotos en todos lados y no les da vergüenza", ha destacado Domènech.

"Va todo el mundo con trípode, llevan maletas para cambiarse los outfits... O sea es muy normal aquí hacerse sesiones de fotos, o al menos en todos lados hemos visto muchísimos", ha concluido la tiktoker.

Sin embargo, en la sección de comentarios un usuario que vive en el país ha aprovechado para explicar mejor algunas de las curiosidades que ha destacado la creadora de contenido.

"Explico algunas de las curiosidades. 1. La gente sí madruga, pero desayuna en casa o en sitios para eso. Las cafeterías 'asthetic' son para 'las meriendas'; 2. Los coreanos más que no sentarse junto a extranjeros, no se sientan junto a extranjeros que parecen turistas", ha comenzado matizando el internauta.

"3. De fiesta visten más que de negro/blanco, depende más del barrio, etc.; 4. Naver no es solo Google Maps, es varias apps al mismo tiempo. Por ejemplo, web de reseñas de restaurantes, diccionario, página del tiempo, correo, pagos, etc", ha concluido.