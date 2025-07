Una española da los consejos que le hubiese gustado saber antes de ir de viaje a Filipinas

El Sudeste Asiático siempre es una región llamativa para los viajeros españoles, pero parece que desbancando a Tailandia, Bali o Vietnam, este año Filipinas es el nuevo destino de moda.

Sin embargo, no siempre es fácil embarcarse en uno de estos viajes, ya que estamos hablando de países con idiosincrasias muy distintas, por lo que conviene informarse un poco antes de embarcar.

Para ayudar a que la experiencia sea más satisfactoria, la usuaria de TikTok Paula Requena (@paularequena), una española que lleva un año viajando por Asia, ha subido un vídeo dando una serie de consejos que a ella le gustaría haber tenido antes de viajar a Filipinas.

"Cosas que me hubiese gustado saber antes de visitar Filipinas. Punto numerísimo uno: Los traslados son muy largos", ha comenzado comentado la española.

"O sea, si tienes pocos días no planifiques verte seis islas porque no te va a dar tiempo. Te hablo de nueve horas, diez horas, doce horas... O sea, es algo a tener bastante en cuenta a la hora de planificar el viaje", ha subrayado.

"Tema visado. El primer mes es gratis, pero si quieres extender tienes que pagar 60 pavos, que no es barato. Y bueno, ya te puedes olvidar de dormir sin tapones porque está lleno de gallos, de perros, de obras... En todos lados, o sea, es una locura", ha apuntado la creadora de contenido.

"Llevad siempre efectivo. En Filipinas en casi todos los sitios se paga en efectivo. Y los bancos pues te cobran comisión. Pero bueno, es lo que hay, aunque vayas con la Revolut", ha indicado la tiktoker.

"El tema de las intoxicaciones alimentarias. Yo me lo tomaba un poco a cachondeo porque en Bali no pillé nada. ¡No he estado tan mala en mi vida!", ha asegurado la viajera.

"Estuve cinco días descompuesta, que no podía con mi vida... En plan, estuvimos en la cama muy mal. Tened cuidado con el tema del agua, de dónde coméis... Tened cuidado porque no es una broma", ha insistido Requena.

"Lo que pasa es que sobre todo esto pasa en El Nido y en Corón. No sé si es la expedición o qué, pero todo el mundo que conocíamos se ponía mal. Era una locura", ha concluido la española.