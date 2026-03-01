Fidel, jubilado de 69 años, sigue trabajando: "Con 825 euros, como puedes comprender, no se puede vivir"

Estudiar, encadenar trabajos, cotizar durante décadas y, finalmente, disfrutar de un merecido retiro dorado. Sin embargo, la realidad de muchos españoles al llegar a la edad de jubilación es un panorama desolador que les obliga a seguir al pie del cañón, a menudo bajo la modalidad de la llamada jubilación activa.

Esta fórmula, avalada por la Seguridad Social, permite a una persona compatibilizar el cobro de una parte de su pensión con la continuidad de su actividad laboral (ya sea por cuenta ajena o como autónomo) para poder llegar a fin de mes sin tener que abandonar el mercado laboral por completo.

El caso de Fidel: toda una vida entre olivos

El programa centrado en actualidad y debate, Malas Lenguas, emitido por la Radio Televisión Española (RTVE), expone el caso de Fidel. Un agricultor de 69 años, quien, a pesar de que hace poco más de tres años cumplió la edad mínima para jubilarse, ha tenido que optar por la jubilación activa.

"No puedo jubilarme, tengo que seguir trabajando, estar viendo mis olivos. Todos los agricultores que están próximos a cumplir los 65 años están todos preocupados porque no se van a poder jubilar", expresa visiblemente molesto.

"Sigo trabajando activamente porque, con 825 euros, como puedes comprender, no se puede vivir. Llevo aquí desde los 13 años trabajando y para mí esto es mi vida", complementa.

El debate sobre las cotizaciones y el descanso digno

En dicho programa, el reconocido tertuliano Javier Aroca comentó respecto al tema. "Debe haber una mayor justicia para los trabajadores que han tenido largas trayectorias de trabajo; tienen derecho al descanso y a vivir con dignidad", explicaba el sevillano.

No obstante, Aroca también puso el dedo en la llaga sobre el origen de estas pensiones tan bajas en el sector del campo. "Para tener una buena jubilación hay que cotizar; yo creo que al analizar cuestiones como estas hay que ver quién ha estado en el régimen general, quién ha estado en autónomo y cuánto se ha cotizado", concluyó, recordando que muchos autónomos agrarios cotizaron por la base mínima durante décadas, lo que hoy se traduce en pensiones de subsistencia.