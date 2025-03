Una española enseña indignada cómo son las escobas en Finlandia

La creadora de contenido Anna (@anna.matea), una española que vive en Finlandia, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok enseñando cómo son las escobas en el país nordico, un asunto que la tiene completamente indignada.

"Si creíais que ya lo habíais visto todo con las fregonas de lujo de Finlandia, es porque no habíais visto las escobas en miniatura. ¿Qué es esto? ¿Cómo se supone que barro?", ha comentado la española al inicio del vídeo.

"¿Así como jugando al golf? Yo no juego al golf, pero yo creo que un palo de golf es más largo, ¿no? Es que mira, no tengo sitio... Con esto barren", ha señalado la tiktoker, enseñando que se tiene que doblar para poder barrer.

"La explicación es que no necesitas un palo de dos metros para barrer, que simplemente haces montañitas y después con el recogedor, que es igual de enano, lo recoges", ha relatado la usuaria.

"Yo por este aro ya os digo que no pasé. Y tengo una escoba que es casi tan alta como yo. ¡Hombre! Es que así sí que se barre", ha asegurado la creadora de contenido, mostrando su escoba de España.

"También tenemos aspirador, pero la escoba como que no puede faltar en casa, ¿no? Otra curiosidad es que tú no puedes ir y comprar un recogedor solo, sin más. No, tú tienes que comprar el pack de la mini escoba y el mini recogedor. Hay que joderse", ha censurado la tiktoker.

"Mi amiga de TikTok, Laura, dice que en Noruega también tienen la mini escoba. Por favor, alguien en Suecia: ¿Tenéis mini escobas? ¿O escobas para gente que no se quiere partir la espalda?", ha concluido la española.