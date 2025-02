Una española explica por qué se vuelve ya a España tras vivir en Suiza unos meses: "Que si estamos locos"

La usuaria de TikTok @carlanebulosa, española que vive en Suiza, ha explicado las razones por las que tendrá que volver a vivir a España con su pareja tras estar en aquel país unos cuantos meses.

"Que si no vamos a ganar dinero, que si estamos locos, que la situación en España está fatal... Lo sabemos, lo hemos valorado. Sabemos que no va a ser fácil empezar de cero otra vez en España, pero hay dos motivos principales por los que nos tenemos que volver", empieza dejando claro.

"El primero ya lo sabíamos desde hace muchísimo tiempo: mi novio va a hacer un curso en Barcelona en el Culinary Institute Of Barcelona de cocina, de chef ejecutivo. Entonces vamos a estar una temporada en Barcelona mientras acaba el curso", señala.

"Segundo motivo, yo creo que más obvio todavía: es que, como vamos a ser papás, pues preferimos estar rodeados de familia y amigos porque no es lo mismo criar a un hijo sin un círculo de apoyo, como nos pasa aquí en Suiza", indica.

"No llevamos tanto tiempo, si es que vamos a estar ocho o nueve meses, no más, no nos ha dado tiempo a asentarnos como tal. No es algo que nos afecte demasiado porque, como ya estaba apuntado a este curso, sabíamos desde el primer momento que Suiza era un destino temporal para conseguir ahorrar la mayor cantidad de dinero posible para volver a España", especifica.

La usuaria insiste en que ese era su plan desde el inicio: "Nos espera una temporadita en España. Nos está empezando a dar un poquito de pena irnos de este valle. Montaña allí también en España, mejor clima, nos toca prepararnos para disfrutar de esta nueva etapa".