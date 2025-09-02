Una española se va un mes a Colombia y su conclusión es clara: "A veces viajar roza lo violento"

La actriz y creadora de contenido Edurne (@edurnepena_), una española que se ha ido un mes de viaje por Colombia, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok haciendo una crítica y honesta reflexión sobre el impacto de viajar.

"Llevo casi un mes de viaje y ay, cuántos sentimientos encontrados con esto de viajar. A ver, que sí, que viajar es algo muy guay y se puede hacer de muchas maneras. Pero hay algo por dentro que me dice que esto que estamos haciendo no está del todo bien", ha comenzado reflexionando la española.

"A pesar de intentar hacerlo lo más despacio, local y pequeñito que sea. Y aunque intenta alejarme del turismo masivo, sea como sea siempre llego a la misma conclusión: viajar es un auténtico privilegio de clase", ha asegurado la tiktoker.

"¿Qué me doy cuenta 9.000 kilómetros de mi casa y que no hacía falta irse tan lejos? Pues sí, pero ahora estoy aquí y pienso: a veces viajar roza lo violento, ¿no?", ha señalado la creadora de contenido.

"Llegar, querer broncear tu culo, mirar -sin querer a veces- la miseria de los otros, que te cuenten unas buenas historias de indígenas y de narcotráfico... Con mucho respeto e interés, vale, pero al final, convirtiendo la pobreza en atracción turística, sus espacios naturales en un lugar para chulear en redes y su cultura un poco en nuestro circo", ha apuntado la actriz.

"Por no hablar del altavoz que somos para los inversores y los pisos vacacionales. Vamos a hacer a los ricos más ricos y a condenar la vivienda, la vida y el trabajo de los locales. Ay, no sé", ha añadido la viajera.

"Por otro lado, también da la sensación que el turismo mejora las condiciones de vida, ¿no? O eso te venden, o eso quieres creer. Pero no creo que nada sea tan fácil ni la pobreza estructural se solucione con los negocios de algunos", ha censurado Edurne.

"Es verdad que conocer el mundo te enseña a mirar de una forma más amable y tierna a tu alrededor. Pero qué privilegio, qué clase, qué poder el nuestro para poder hacerlo. Me siento un poco como parte de un nuevo formato de colonialismo o algo así. Y aunque me encanta viajar, creo que no estoy del todo en paz con ello", ha confesado la española.

"Viajar es un privilegio y no un derecho. Consumir lugares masivamente roba casas, expropia identidades y las convierte en circo para nosotras, que somos muy hippies, que nos encanta viajar y conocer mundo. Ya...", ha manifestado de forma irónica la tiktoker.

"Creo que estoy decidiendo reducir un poco el ritmo. Porque querer tachar países de la lista compulsivamente ya como que me huele un poco a podrido. Y esto es para mí, ¿eh? Un poco de autocrítica, aunque si quieres tú también pensar, está bien", ha concluido Edurne.

"Qué verdad y como pica"; "La gente no viaja, colecciona lugares y fotos y se va a casa"; "Mejoraría muchísimo la experiencia y el impacto si hiciéramos eso que hacemos sin publicarlo"; "Se agradece una reflexión tan honesta y sincera como contradictoria", han comentado algunos usuarios.

"No lo podías decir mejor… Antes la gente iba a las Maldivas como mucho de luna de miel una vez en la vida, y ahora está totalmente normalizado. Estamos viajando por encima de las posibilidades del sistema y, sobre todo, el planeta", ha señalado otra internauta.

"Tienes razón, hablas desde tu privilegio porque solo cuando se ha tenido se puede filosofar. Colombia es un país que vive esforzándose por mostrar fuera que no es el país satanizando. Es verdad que el turismo beneficia a ricos, pero también a pobres", ha apuntado un local.

"El turismo no está mal, solo que se deben establecer reglas y buscar que los beneficiados sean los locales. Depende de cada uno como quiera viajar y apoyar. Aquí puedes ir a una finca cafetera, hacer tour con locales, tomar un bus o taxi, comprar en un restaurante de un local...", ha concluido el usuario colombiano.