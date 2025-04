Una española revela por qué les tiene envidia a los franceses

La creadora de contenido Aitana del Mar (@aitanadelmar) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok contando por qué le tiene envidia a los franceses y qué es lo que cree que deberíamos aprender de ellos.

"Me da hasta vergüenza reconocerlo, pero en relación al trend con la canción de Lady Gaga tengo que decir que a veces me gustaría ser francesa", ha confesado la tiktoker al inicio del vídeo.

"Y yo amo a mi país, estoy súper orgullosa de ser española, pero creo que tenemos muchísimo que aprender de un pueblo al que no le da miedo echarse a la calle", ha manifestado Del Mar.

"Un pueblo que mientras aquí no hacemos otra cosa que no sea tragar y tragar y tragar y tragar, allí decide paralizar una ciudad entera como París", ha recordado la creadora de contenido.

"Lo estamos las noticias, allí un día el gobierno decide joder a los agricultores y al día siguiente amanecen tractores cortando autopistas y plantándole cara al gobierno y diciéndole que no se van a mover hasta que no tengan lo que piden", ha señalado la usuaria.

"Mientras tanto en España el campo se queja, cada vez se resiente más, está prácticamente ahogado... ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Nos conformamos con declaraciones y promesas vacías.

Mientras aquí lo que está pasando es que las explotaciones cierran y que los pueblos se están vaciando. Esta es una reflexión que llevo pensando desde hace mucho tiempo, que quería compartir desde hace mucho tiempo, pero que creo que ahora es el momento justo.

Esto no tiene nada que ver con política, no quiero que me vengáis a decir que si a derecha, que si a la izquierda, a que me comparáis políticas de países. No estoy hablando de política, estoy hablando de una sociedad, estoy hablando de un pueblo.

Y creo que como pueblo tenemos mucho que aprender porque... Creo que en España en los últimos años solo hemos aprendido una cosa y es a estarnos cada vez más callados. Así que dejadme por comentarios ¿qué es lo que pensáis vosotros, ¿qué os ha parecido mi reflexión.

Y, por favor, obviad todo el tema de política, No quiero hablar de bandos, porque yo de lo que estoy hablando es de un pueblo y de una sociedad. No.