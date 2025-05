Una española sale de fiesta por EEUU y pide implantarlo en España de inmediato: “Para unos es una pesadilla, para mí es lo mejor”

Salir de fiesta en Estados Unidos puede parecer, para muchos españoles, una experiencia descafeinada: cenas a las siete, copas a las ocho y a casa cuando en España aún se están decidiendo si pedir otra caña o pasar ya al cubata. Pero para Carolina Moura, conocida en TikTok como @carolynnna, ha sido toda una revelación. En un vídeo que ya acumula más de medio millón de reproducciones, la influencer gallega cuenta cómo se lo pasó en una noche de fiesta en Vermont, que no es precisamente Ibiza o Berlín, y lanza una propuesta que, si se llevara al Congreso, provocaría una crisis institucional: cerrar las discotecas a las tres de la madrugada “como norma general”.

Todo empieza con una frase que da algunas pistas: ella, su novio y unas amigas salieron de casa a las nueve y media de la noche. “Ya era tardísimo”, comenta ella con ironía, como si salir a las 21:30 horas fuese una locura y no horario infantil. El plan arranca en casa de una amiga de su novio estadounidense, con un ambiente relajado y muchas margaritas que, según advierte, "están muy buenas pero causan estragos". La advertencia no evitó que se las bebieses, claro. Y ahí llega el primer milagro de la noche: el inglés fluido.

“He de decir que yo estaba muy nerviosa por el tema de hablar inglés”, explica. “Yo hablo inglés, ya lo he dicho, pero es que, claro, de repente se me escapa una palabra y me siento estúpida”. Nada que no solucione un poco de tequila. “No sé si fue la luz margarita, no sé qué fue, pero yo estaba súper fluida. Es que si me hablan en chino, seguramente también podría entenderlo”. Incluso asegura que se reían de sus bromas en inglés, lo que solo podía significar una cosa: estaba en su mejor momento.

“La fiesta perfecta terminaría como a las 4. No más”, sentencia. Una afirmación que, dicha en España, roza el sacrilegio. No obstante, su teoría del cierre temprano ha abierto un pequeño debate entre quienes siguen defendiendo el after como forma de vida y quienes ya sueñan con acostarse antes del amanecer sin remordimientos. Eso sí, entre comentario y comentario, muchos se quedaron enganchados a otro detalle: el repentino dominio del inglés tras un par de copas. “Con dos margaritas tenemos un C2 en inglés y una doble personalidad ultra sociable, doy fe”, escribe una usuaria. Otra recuerda su patinazo lingüístico: “Les dije que era un ano en vez de enfermera… cositas que pasan”.

También hay quien cita directamente a Paquita Salas para explicar esa energía social inexplicable: “Se hizo un círculo a mi alrededor y yo tututu… yo estaba magnética”, repite una seguidora, con la misma referencia hecha por Carolina en su vídeo. Y es que sí, ella también lo dice: “Yo estaba magnética. Hablaba así, tú, tú, tú. Sí.” Queda claro que no hace falta trasnochar hasta el amanecer ni ver salir el sol desde la cola del after para tener una noche memorable. Lo difícil será convencer a una generación de que su fiesta puede terminar con ocho horas de sueño y una pronunciación impecable.