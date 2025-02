Una española en Suiza presume de su última compra en Shein y alucina con la reacción de los suizos

Sara, una joven española que lleva al menos un par de años viviendo en Suiza y que se ha hecho un hueco en TikTok gracias a sus vídeos sobre su día a día en el país de los bancos, los relojes y el chocolate, ha puesto sobre la mesa en uno de sus últimas publicaciones, que ya supera el millón de reproducciones, un tema que ha generado un intenso debate: la mala fama que tiene la marca Shein en Suiza.

La cosa empezó con unos pendientes. Cuando unas compañeras de trabajo, más jóvenes que ella, le preguntaron de dónde eran los que llevaba puestos. "Les dije que de Shein y me contestaron que sus padres no les dejaban comprar ahí, que se lo tenían totalmente prohibido", cuenta Sara en el vídeo. La española, que viene de un país en el que la tienda online de moda lowcost es casi un básico, se sorprendió con la respuesta. Así que, dice, "empecé a preguntarles a mis amigas suizas y me confirmaron que está muy mal visto. Si algo es de Shein, mejor no decirlo porque la gente te va a mirar mal", revela en el vídeo.

La cosa no quedó ahí. En otra ocasión, una compañera de patinaje le preguntó de dónde era la bolsa en la que llevaba sus patines. "Cuando respondí que era de Shein, noté que se le iluminaban los ojos, pero para mal, con una cara de desaprobación...", relata Sara antes de explicar cómo reaccionó a la situación, recordando lo que le habían dicho sus amigas. "Enseguida rectifiqué y dije: 'No, no, del Shein no', y su expresión cambió”. Por eso, "si vais a Suiza, mejor no le digáis a nadie que compráis en Shein", advierte entre risas.

El vídeo, como es habitual en TikTok, ha generado un aluvión de comentarios. Algunos de los usuarios que lo han visto, respaldan la postura que han adoptado los suizos con Shein, aunque su interpretación va un paso más allá: "Yo soy de España y también lo veo mal, si tienes algo de ética sobre lo que compras y no apoyas la explotación más obvia de las últimas décadas es lo lógico", escribe una de sus seguidoras. Otros, sin embargo, apuntan a un tema de clase: "En Suiza está mal visto ser pobre, en general”. Y, por supuesto, hay comentarios que cuestionan la coherencia de los suizos: "Espero que pongan la misma cara cuando alguien compra en Inditex", apuntan.

Lo cierto es que, según lo contado por Sara, en Suiza el problema no es comprar en Shein, sino admitirlo en voz alta. Mientras en España la tienda online sigue siendo un éxito, parece que en Suiza la moda rápida viene con un accesorio extra: el secretismo.