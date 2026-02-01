No dicen "vergüenza ajena", sino "vergüenza española": una kazaja afincada en España revela lo que piensan de nosotros a 6.000 kilómetros

¿Qué pensarán sobre los españoles en el exterior? A menudo pensamos que la cultura española trasciende fuera por conceptos como la paella, el sol, el deporte o nuestra música, pero la percepción en países como Kazajistán guarda sorpresas que rozan lo surrealista.

La creadora de contenido conocida como Spain Sprinkles, una kazaja que reside en España, ha desvelado en uno de sus últimos videos cómo nuestra cultura ha calado hondo en el vocabulario y las pasiones de su tierra natal.

El curioso caso de la "vergüenza española"

Lo más sorprendente del relato de la influencer es el descubrimiento de un término lingüístico que ella misma no supo definir hasta que llegó a la Península. En Kazajistán, y en general en los países de habla rusa, el concepto de "vergüenza ajena" se conoce directamente como "vergüenza española" (ispanskiy styd).

"La vergüenza ajena es el concepto que conocí aquí en España y me pareció mega curioso. Esto es algo que me faltaba en el vocabulario viviendo en Kazajistán y aquí me solucionó muchos problemas para describir ciertas situaciones en mi vida", explica la mujer.

Según explica la joven, en esos países existe la creencia popular de que el concepto —sentir bochorno por lo que hace otra persona— fue una "invención" de los españoles o que somos quienes más lo experimentamos.

"Es una expresión que se usa muchísimo. Me sorprendió un montón la primera vez que la escuché aquí como 'ajena', cuando en mi casa siempre fue 'española'", confiesa la joven.

Profundo respeto por el fútbol español

Más allá de las curiosidades del idioma, España es sinónimo de una sola cosa en las estepas kazajas: el fútbol. La fascinación por La Liga es tan profunda que traspasa incluso las fronteras de la burocracia oficial.

Spain Sprinkles relata una anécdota que ilustra perfectamente este nivel de admiración: las propias autoridades migratorias de Kazajistán pueden romper su habitual seriedad al ver un pasaporte español. "Al ver que eres de España, lo primero que te pueden preguntar es a qué equipo apoyas", afirma.

"El fútbol español tiene muchísimo respeto en Kazajistán, el Barcelona y el Real Madrid se miran con una admiración brutal, tienen muchísimos fans y la selección española también tiene bastantes fans, España para muchos kazajos empieza por el fútbol", concluye la influencer.