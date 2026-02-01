Félix, el último carnicero de un pueblo de 1.600 habitantes, explica por qué nadie quiere relevarle: "Queremos trabajar 40 horas y de lunes a viernes al mediodía"

¿Trabajarías cómo carnicero? En Segura, un Pueblo de País Vasco con 1.600 habitantes, solamente hay un charcutero. Se trata de Félix Goiburu, quien en una entrevista con Etxezarreta, un canal de YouTube especializado en la industria de la carne, habla sobre su percepción del negocio y profundiza en la carencia de relevo generacional que padece sector, entre otros aspectos.

Cuando se piensa en una carnicería de pueblo lo solemos asociar con conceptos como tradición y familia. Sin embargo, no es el caso de Félix, quien afirma que sus dos niños no seguirán el mismo camino.

"Yo tengo dos hijos, pero no están por la labor de seguir. Yo tampoco les animo mucho, la verdad", confiesa el hombre.

Los jóvenes no quieren trabajar en la industria de la carne

En este mismo sentido, Goiburu detalla que los jóvenes no ven como una opción atractiva laborar en el sector de la carnicería, principalmente porque, "no es que no funcionen nuestros trabajos, queremos trabajar 40 horas y de lunes a viernes al mediodía", sostiene el profesional.

"Esas cosas la gente le echa atrás para trabajar, para encontrar gente, para trabajar", complementa. La dinámica del negocio está cambiando constantemente y Félix es consiente de ello.

"Hoy en día hay que actualizarse muy rápido porque cambia la cosa de un año al otro, cambian las tendencias", añade.

"Encontrar tu propia personalidad, por ejemplo, sé que no puedo competir en precio con algunos supermercados u otras carnicerías. Entonces intentas hacer al detalle el mejor producto que puedas, cada uno encuentra su nicho", apunta.

El comportamiento de consumo

"Segura es un pueblo un poco dormitorio, en el sentido de que casi toda la gente sale del pueblo a trabajar, tú vas por la Nacional 1, a cinco kilómetros ya tienes Carrefour, Lidl, al ir y a venir que la gente la compra grande mucha gente lo hace", enfatiza Goiburu sobre el comportamiento de los consumidores.

"Cuando tiene un compromiso o Navidades acuden a mí, y entonces pienso que algo estoy haciendo bien. No me puedo quejar, pienso que la gente me ayuda mucho, tengo clientes que llevan viniendo 38 años, un día sí y el otro también", concluye Félix.