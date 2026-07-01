Una española que vive en Alemania cuenta la realidad de alquilar un piso: "Si en Madrid hay problemas, aquí hay el triple"

La joven tiktoker española @imarss8 se ha mudado a Alemania, un país que muchos eligen con el objetivo de prosperar en el extranjero, conseguir un colchón económico y aprender una nueva cultura e idioma para ampliar sus conocimientos, en un caso parecido al de Suiza o Austria.

Uno de los procesos más difíciles al mudarse a otro país es el inicio: buscar un piso en el que vivir. Según la joven, es un proceso mucho más complicado que en España por motivos como la burocracia y los pasos que alguien de fuera tiene que seguir.

"Para cualquier mínima cosa hay que hacer 20.000 y es que es un estrés continuo. Creo que no todo el mundo está preparado para este país", ha expresado al principio del vídeo publicado en TikTok, que ha acumulado miles de visualizaciones.

"Si en Madrid hay problemas, en Alemania el triple"

El ejemplo más claro es mudarte a un piso nuevo de alquiler. "Cuando tú te mudas lo primero es el tema de buscar piso en Alemania, es bastante complicado encontrar un piso decente. Si en Madrid hay problemas, en las ciudades grandes de Alemania son el triple", ha explicado.

Ha pedido ser realistas y ha reconocido que encontrar un piso "decente" por un precio "decente" es "complicado": "Conozco gente que lleva un año buscando, pero ponle que lo encuentras, te piden tres meses de trabajo, aparte del estrés de estar constantemente buscando".

"Muchas veces no hay cocina y en algunos casos ni cuarto de baño" @imarss8, tiktoker española en Alemania.

Además, lo que más le ha sorprendido es que la mayoría de los pisos están vacíos. No solo de muebles, sino que a veces "no hay cocina y en algunos casos sin cuarto de baño": "Tienes que buscarte la vida para buscar una cocina, montar los muebles, el sofá y todo ese tipo de cosas". Además, el casero también tiene que darte un papel para el empadronamiento, que firman casero e inquilino, y el primero debe llevarlo a registrar.

"Una vez tienes todo eso, tienes que preocuparte del internet, de la luz, buscarte una empresa que te distribuya ese contador de luz, todo lo tienes que hacer tú sola", ha añadido. "Pienso que una persona que no sabe el idioma o que no se le dan bien las tecnologías, que es una persona mayor o que es más despistada, debe tener estrés constante", ha rematado.