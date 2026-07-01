El Orgullo LGTBIQ+ llega a Madrid: ¿qué dirías tú si tuvieras que dar el pregón? Participa en la encuesta de El HuffPost

Madrid se suma ya a muchas ciudades españolas y se engalana con color, lucha y reivindicación: vuelve el Madrid Orgullo (MADO) para celebrar y defender el Orgullo LGTBIQ+. La cita, que remonta sus orígenes a hace más de medio siglo en los disturbios del pub Stonewall en Nueva York, se ha convertido en una conmemoración global y diversa que en cada ciudad encuentra características propias.

El Orgullo es una cita que no da nada por hecho. Aun menos, con los tiempos que corren. Este mismo año la Administración Trump quiso retirar la bandera del colectivo LGTBIQ+ del Monumento a Stonewall en Nueva York, sustituyéndola por una bandera de EEUU. Finalmente, la bandera arcoiris volvió a ondear junto a la enseña nacional, lanzando un mensaje evidente: el movimiento no se va a dejar intimidar.

Y bajo esa premisa el Orgullo ya se está celebrando estas semanas en España, que también tuvo su propio Stonewall en el Pasaje Begoña de Torremolinos. Todavía hay mucho por conquistar: los mayores del colectivo siguen enfrentándose a "discriminación, invisibilidad, soledad y vulnerabilidad"; y las manifestaciones en Barcelona o en Sevilla han querido dejar claro lo que piensan de los pactos del PP con Vox.

Incluso el propio evento sigue conmemorándose muchas veces de forma equivocada con la etiqueta de Orgullo Gay: las mujeres LBT y las personas trans o no binarias siguen siendo una minoría para la oferta de fiestas y ocio enfocadas al colectivo y por eso mismo también buscan espacios seguros para poder encontrarse en libertad.

Este miércoles uno de julio tendrá lugar el pregón de Madrid con el que comenzará el Orgullo LGTBIQ+ y todo su programa lúdico y cultural. Una vez más será La Plexy la maestra de ceremonias, como lo es desde hace casi 25 años. Y esta vez el pregón lo darán tres actores trans, Afioco Gnecco, Zack Gómez-Rolls y Silver Chicón, para visibilizar lo queer en el mundo del cine y de lo audiovisual.

Razones para seguir luchando y reivindicando hay de sobra. Por eso, El HuffPost también quiere animarte a participar: ¿qué dirías tú, qué reivindicarías, qué reclamaría si te tocara dar el pregón del Orgullo LGTBIQ+ 2026? Contesta en la encuesta, o pincha aquí si el módulo no ha cargado correctamente.