Daniela Marin, estadounidense afincada en Madrid, sobre lo que nunca tuvo en Miami: "Aquí hay muchísima conexión, hasta el farmacéutico tiene una relación contigo"

Mudarse a otro país casi siempre supone empezar de cero, ya que implica acostumbrarse a una nueva forma de vivir, descubrir costumbres diferentes e incluso cambiar la manera de relacionarse con los demás. Sin embargo, hay pequeños detalles cotidianos que terminan marcando la diferencia. Eso es precisamente lo que le ocurrió a la estadounidense Daniela Marin al instalarse en Madrid.

Al hablar de su experiencia en España, la creadora de contenido explica que el mayor cambio no ha sido el clima ni la gastronomía, sino una cercanía y un sentido de comunidad que nunca llegó a experimentar en Miami. En uno de sus últimos vídeos de YouTube, Daniela asegura que en Madrid ha descubierto una forma de relacionarse que le apasiona y un estilo de vida basado en los pequeños detalles del día a día.

La joven destaca que en Madrid caminar forma parte de la rutina, lo que favorece los encuentros con vecinos y comerciantes. "Aquí hay muchísima conexión, hasta el farmacéutico tiene una relación contigo", cuenta sorprendida a la par que sonriente sobre la cercanía de los comercios de barrio. Para ella, conocer al camarero, al panadero o al farmacéutico genera un sentimiento de comunidad que resulta difícil de encontrar en muchas ciudades estadounidenses.

“Conectar con tu vecindario”

A su vez, valora la importancia de los bares, las terrazas y los parques como lugares donde las personas se relacionan con naturalidad, algo que, según cuenta, echaba de menos cuando vivía en Miami. “No hace falta que esté planeado, ni que sea algo serio, sino que es algo que te ayuda a hacer una pausa, a relacionarte y a conectar con tu vecindario de manera sencilla”, explica entusiasmada con su nueva forma de vida.

La creadora también pone en valor la naturalidad con la que conviven niños, adultos y personas mayores compartiendo los mismos espacios públicos. Para ella, esa convivencia intergeneracional transmite una imagen más positiva del envejecimiento y hace que la ciudad resulte más viva y acogedora. También menciona la facilidad para utilizar el transporte público y la posibilidad de seguir disfrutando de actividades sociales una vez termina la jornada laboral.

En su opinión, todos ellos son hábitos cotidianos que, aunque parezcan pequeños, terminan influyendo de forma directa en el bienestar y la salud mental. En definitiva, para Daniela Marin la mayor sorpresa de vivir en España no ha sido un monumento ni una tradición concreta, sino descubrir que las relaciones humanas siguen formando parte de la vida cotidiana, incluso en gestos tan simples como entrar en un comercio del barrio.