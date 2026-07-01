El chef José Andrés reabre el debate de la paella y añade un ingrediente que muchos valencianos no van a dar crédito

Hay debates que nunca pasan de moda en España. La tortilla con o sin cebolla, el punto de la carne... y, por supuesto, la paella.

A esa discusión se sumó este martes José Andrés durante su visita a El Hormiguero, donde dejó una reflexión sobre uno de los platos más emblemáticos de la cocina española que no tardará en generar reacciones, especialmente en Valencia.

El chef, reconocido internacionalmente tanto por su trayectoria gastronómica como por su labor humanitaria al frente de World Central Kitchen, acudió al programa de Pablo Motos coincidiendo con el reconocimiento de Vanity Fair como Personaje del Año 2026.

Durante la entrevista hubo tiempo para hablar de cocina, de tradiciones y también de uno de esos asuntos capaces de encender las redes sociales en cuestión de minutos.

Un debate eterno

Todo comenzó cuando las hormigas Trancas y Barrancas sacaron a relucir el eterno enfrentamiento entre quienes defienden la receta tradicional de la paella valenciana y quienes consideran que hay margen para la creatividad.

"Los valencianos nos quieren censurar hacer la paella a nuestro rollo", bromearon antes de plantear un ejemplo concreto: añadir sobrasada a una paella.

La respuesta de José Andrés fue inmediata. "Por supuesto que se puede echar sobrasada a una paella", afirmó.

"No podemos ser talibanes"

Lejos de quedarse ahí, el cocinero quiso explicar su postura recurriendo incluso a la definición del término. Según recordó, el diccionario recoge la paella tanto como el recipiente donde se cocina el arroz como el propio plato. "Por supuesto que todo aquello que sea cocinado ahí se puede", señaló antes de rematar con una frase que probablemente dará mucho que hablar entre los defensores más estrictos de la receta tradicional.

"No podemos ser talibanes". La declaración llega en uno de los debates gastronómicos más recurrentes de España. Mientras los sectores más puristas sostienen que la auténtica paella valenciana debe respetar unos ingredientes concretos y muy definidos, otros cocineros defienden que la evolución culinaria permite introducir nuevas combinaciones sin renunciar al nombre del plato.

Un debate tan antiguo como las redes sociales

La cuestión lleva años generando enfrentamientos, bromas y discusiones cada vez que algún cocinero se atreve a alterar la receta tradicional.

De hecho, pocas cosas consiguen movilizar a tantos usuarios en redes sociales como una fotografía de una paella con ingredientes considerados "prohibidos" por los más ortodoxos.

Ahora ha sido José Andrés quien ha decidido posicionarse. Y lo ha hecho defendiendo que una paella puede llevar incluso sobrasada. Una opinión que muchos compartirán y que otros, especialmente en tierras valencianas, probablemente recibirán con bastante menos entusiasmo.