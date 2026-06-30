Franco, ETA y un Albares "enamorado": la halagadora entrevista de Esperanza Aguirre a la encargada de negocios de Israel

Ni una sola mención al genocidio que comete Israel, según ha confirmado la ONU en varios informes, nada relativo a los más de 20.000 niños palestinos asesinados y, por supuesto, tampoco una sola alusión a la orden de arresto por crímenes de guerra y contra la humanidad que pesa contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, sí ha mencionado, sin embargo, a Franco o a ETA. Lo ha hecho en una entrevista que ha realizado para The Objective a Dana Erlich, la encargada de negocios de Israel en España.

Esperanza Aguirre deja clara su postura en el genocidio israelí sobre Gaza nada más comenzar la entrevista. "Hay muchos españoles que estamos preocupados", dice la exlíder del PP, que aprovecha para meter al dictador Francisco Franco, tratando de hacer ver que quien apoye a Palestina, o quien esté contra el asedio israelí, se comporta igual que el dictador. "En tiempos de Franco – dice Aguirre – España jamás reconoció al Estado de Israel; de hecho, Franco ayudaba a los palestinos. Tuvo que venir la democracia para que se reconociera a Israel. Y sin embargo, ahora parece que se quiere repetir; una suerte de holocausto, pero al revés". No queda muy claro qué busca transmitir Aguirre con ese "al revés". Lo de Franco con Israel tiene más que ver con su alianza con los países árabes por aquello de asegurarse petróleo y energía, pero esa es otra historia.

Pero la entrevista no ha hecho más que comenzar. Cuando la encargada de negocios israelí en España, la diplomática de mayor rango en el país a falta de embajador, se muestra preocupada por la posición propalestina del Gobierno español, la expresidenta de la Comunidad le espeta que parece que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, está "enamorado" de ella al convocarla tantas veces. La última vez que Exteriores convocó a Erlich fue a finales de mayo, cuando Albares protestó por el trato "monstruoso, indigno e inhumano" que las autoridades israelís dieron a los activistas de la flotilla. Sobre esto tampoco se habla en la entrevista.

Un poco más adelante, Esperanza Aguirre lamenta la ruptura de relaciones entre España e Israel, algo que, según ella, afectará al "progreso científico". Para apoyar sus palabras, la expresidenta de la Comunidad pregunta a la israelí cuántos Premios Nobel tiene su país. "Más que los estadounidenses, yo creo", suelta Aguirre. Lo cierto es que no es así. Estados Unidos tiene 377 ganadores del Nobel, e Israel, 13.

Acto seguido, Aguirre tira de otro comodín habitual: ETA. Cuando la encargada de negocios de Israel asegura estar preocupada por la vinculación de "organizaciones terroristas" a las protestas propalestinas que se suceden en toda España. "ETA estuvo en lo de la Vuelta Ciclista, en Bilbao y en Madrid", afirma categórica Aguirre.

Hacia el final de la entrevista, la exmandataria del PP compara antisionismo con antisemitismo, algo que le agradece Dana Erlich. "Muchas personas, cuando dicen muy orgullosamente soy antisionista, no entienden lo que están diciendo. O peor, sí lo entienden... El sionismo es el derecho de la identidad nacional de los judíos". Para ser del todo exactos, el sionismo es, en realidad, un movimiento nacionalista surgido a finales del siglo XIX que abogaba por la Constitución de un Estado para los judíos.

Si bien no todos los judíos son sionistas, el Estado de Israel nació de una concepción sionista, es decir, por la necesidad de constituir una nación por y para los judíos. Dentro del sionismo, sin embargo, siempre ha habido varias corrientes. Las hay extremistas, como las de ministros actuales como Bezalel Smotrich, que aboga por la aniquilación total de Palestina, y hasta liberales, como la que defendió en su día el profesor e historiador sionista Zeev Sternhell. Para Sternhell, que se consideraba un sionista de verdad, quienes apostaban por la ocupación de Palestina no eran "verdaderos sionistas". "Quien apoye la ocupación, no es sionista. Esto también podría decirse de los políticos que demoran las negociaciones destinadas a lograr una solución de dos estados para dos naciones. Están postergando esta solución para un futuro impredecible, poniendo en peligro el futuro del Estado judío", declaró el profesor al diario Haaretz en 2008.

Aguirre no desaprovecha la ocasión, eso sí, para sacar el tema del independentismo. "Hay muchos que reniegan de la identidad nacional española porque son separatistas, porque son comunistas... En fin", asevera. No tarda mucho en alabar la figura de Donald Trump, el presidente estadounidense. Es, quizás, el único momento en el que Aguirre pone en un aprieto a Erlich. "Hace poco me parece que discutió con Netanyahu porque no acababa lo del Líbano. ¿Qué dices tú de eso?", pregunta, a lo que la encargada israelí contesta que, "como buenos amigos, no siempre están de acuerdo".