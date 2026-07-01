26 muertos, 150 desaparecidos y 11 bajo los escombros: los datos de las víctimas españolas en Venezuela

Yohancy Gil y Sergio Guanipa, de pie sobre los escombros mientras esperan noticias de los equipos de rescate que buscan a sus hijos en La Guaira (Venezuela), el 30 de junio de 2026.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha elevado a 26 los españoles fallecidos y 150 los desaparecidos por los terremotos en Venezuela, además de que son 11 los compatriotas que se encuentran los escombros.

Así lo ha comunicado el jefe de la diplomacia española en declaraciones a los medios tras despedir al equipo médico de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) que parte al país caribeño para atender las necesidades sanitarias urgentes tras los potentes seísmos de la semana pasada.

El ministro también ha señalado que este miércoles va a aterrizar un nuevo vuelo de repatriación en Madrid procedente de Venezuela "trasladando a 130 pasajeros", de los cuales 92 son españoles, pero también hay ciudadanos venezolanos, europeos y de otras nacionalidades con las que el Gobierno español está colaborando.

La reina Letizia también lo ha acompañado en esta despedida del equipo español, que parte cuando justo se cumplirá una semana desde que la tierra tembló. El acto ha comenzado a las 8:00 horas a la Sala Premium de la Terminal 4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, con el objetivo de despedir al equipo médico de emergencia de la AECID que se desplegará en el país venezolano para ofrecer asistencia sanitaria a los afectados por los seísmos.

Los Reyes Felipe VI y Letizia trasladaron el pasado jueves su "apoyo", "solidaridad" y "cariño" a los venezolanos tras los devastadores terremotos que asolaron el país y que dejan más de 1.700 muertos, 19 de ellos españoles.

"Todo nuestro apoyo al pueblo venezolano ante la tragedia causada por los dos terremotos que han afectado al país", expresaron en un mensaje en la cuenta oficial de la Casa del Rey en la red social 'X'.

Asimismo, transmitieron su "solidaridad, cariño y fuerza para todos los heridos y las comunidades que han sufrido este desastre". "Acompañamos en el dolor a las familias de las víctimas", aseguraron.

La reina Letizia y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, despiden al equipo de AECID que parte para Venezuela, el 1 de julio de 2026. JJ Guillén / EFE

"Estamos preocupados y siguiendo las noticias después de los terremotos", señaló posteriormente la Reina en unas breves declaraciones antes de presidir la conmemoración del 15º aniversario de la revista 'Ethic', tras recordar que el Rey estaba viajando a México.

La Reina expresó la voluntad de "poder colaborar en las próximas semanas que van a ser un desafío" en Venezuela, así como también en "la reconstrucción posterior, que será también un gran reto". "Son horas además muy importantes para seguir tratando de encontrar con vida a muchas personas", subrayó entonces.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Albares, también asistirá al aeropuerto madrileño para despedir a los voluntarios del START, el hospital de campaña de la AECID.

En concreto, tal y como ha trasladado el Ministerio en un comunicado, Albares dirigirá a las 7.15 horas unas palabras a los voluntarios del START en el Punto de información del hall de llegadas de la Terminal 4 (Planta 0) de Barajas.

Cómo es el hospital de la AECID

El Gobierno ha ofrecido enviar esta semana a Venezuela a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil el hospital de campaña START de la AECID con capacidad para atender tanto a los heridos por los devastadores terremotos que han asolado el país como a enfermos y otros pacientes, incluidos partos.

Un despliegue que ha ofrecido España en el marco de la respuesta del Mecanismo Europeo de Protección Civil, lo que "permite coordinar la ayuda internacional con las autoridades nacionales y el conjunto de actores humanitarios presentes en el país, evitando duplicidades y garantizando que la asistencia llegue allí donde más se necesita".

La oferta realizada en esta ocasión, después de que "las autoridades venezolanas ya han solicitado apoyo sanitario internacional", es que el hospital de campaña pueda desplegarse en su formato EMT-1.

El START (Spanish Technical Aid Response Team) es el equipo médico de emergencias de la Cooperación Española, liderado por la AECID, y su principal característica es que puede desplegarse con rapidez en escenarios de emergencia humanitaria, como el que atraviesa en estos momentos Venezuela, para ofrecer atención sanitaria urgente, segura y de calidad.

Hace justo un año, en junio de 2025, recibió por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) la certificación EMT-1 (equipo médico de emergencia tipo-1), mientras que desde 2018 gozaba ya del certificado EMT-2 como hospital de campaña con capacidad quirúrgica.

Para obtener la calificación EMT-1, según explicó entonces AECID, el equipo debe ser capaz de prestar atención ambulatoria inicial a pacientes con traumatismos, enfermedades transmisibles o no transmisibles al tiempo que también efectúa triajes, primeros auxilios y urgencias médicas (traumatológicas y no traumatológicas). Asimismo, puede realizar atención primaria general y servicios básicos de salud reproductiva, incluyendo obstetricia y neonatología de urgencia.

Este tipo de hospitales de campaña deben ser capaces de iniciar operaciones en un mínimo de 24 horas tras llegar a la zona afectada y operar de forma autónoma durante al menos 14 días en agua, energía, alimentación, logística o saneamiento, sin descartar realizar una rotación mayor.

Por regla general, atienden un mínimo de 100 pacientes ambulatorios al día, cuentan con un diseño ligero, modular y adaptable, pensado para actuar en contextos difíciles, y un equipo humano de al menos 42 personas, incluyendo personal sanitario, de coordinación, logística y WASH (agua, saneamiento e higiene).

No será la primera vez que el START opera en un contexto de un terremoto, puesto que ya lo hizo en el que asoló en febrero de 2023 el sur de Turquía y algunas zonas de la vecina Siria.

Entonces, fue el primero en llegar a la zona. Lo hizo el 9 de febrero, 72 horas después de la catástrofe, y el día 13 ya estaba operativo para recibir a los primeros pacientes. Durante su despliegue, llegó a atenderse a hasta 400 pacientes en un día y, al contar tanto con quirófano como con paritorio, también se atendieron algunos partos.

Las autoridades de Venezuela informaron este martes de que más de 1.900 personas han muerto y 10.500 han resultado heridas a causa del doble terremoto de magnitud 7,5 y 7,2 en la escala de Richter que registró el pasado miércoles el centro de la costa venezolana y sus posteriores réplicas.