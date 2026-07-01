Ayna, coreana recién mudada en España: "Aquí perdí la prisa, la inseguridad y muchas preocupaciones"

Mudarse a un país lejano a muchos les cambia la vida. Chocan frontalmente con una sociedad, por lo general, completamente distinta a la que están acostumbrados, por las diferencias culturales, de comportamiento e incluso en la manera de ver la vida.

El caso de la tiktoker Ayna, una joven coreana que se ha mudado a España, no ha sido distinto al resto. Al igual que varios creadores de contenido de su país que han emprendido la misma aventura que ella, ha hablado sobre cómo los españoles viven la vida y lo mucho que le ha ayudado internamente a tener una perspectiva más optimista.

Por eso afirma en un reciente vídeo, que ha acumulado más de 15.000 visualizaciones, que en España ha perdido "muchas cosas", pero no son precisamente negativas: "Perdí la prisa, perdí la inseguridad y perdí muchas preocupaciones. Perdí mucha de la depresión que llevaba encima".

"En Corea es difícil liberarse de los estándares"

En Corea, Ayna se sentía mal consigo misma: "Pensaba que no era suficiente y sufría mucho con mi baja autoestima, así que para mí vivir con todo eso era bastante normal". La culpable, la sociedad coreana: "No sabéis cómo es, pero cuando estás dentro, es muy difícil liberarse de los estándares que marca la sociedad".

En España, sin embargo, cada uno "tiene su manera de vivir y sus propios objetivos y siento que no me juzgan igual". Ha comprobado que la edad "no importa tanto" y que la gente, por lo general, suele decir "más cosas bonitas y expresarse de una forma más positiva".

"En España dejé atrás muchas cosas que me consumían por dentro" Ayna, joven coreana en España

Fue precisamente eso lo que le ayudó mucho en su proceso de sanación mental: "Poco a poco fui dejando atrás muchas cosas que me consumían por dentro, ahora siento que me merezco disfrutar la vida sin tanta prisa y con más calma".

Hay un caso parecido al de Ayba: el de Kim, un joven coreano que también se mudó a España hace un tiempo y empezó a crear contenido. En un vídeo publicado en TikTok (@futsalquim) afirmó que sin duda prefiere seguir viviendo aquí porque la gente "no suele juzgarme por el trabajo que tengo, en Corea es totalmente diferente".

En Corea, según Kim, si tienes un buen trabajo y, especialmente, si cobras mucho, "la gente te va a mirar de otra manera y te trata distinto".