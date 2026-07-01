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Una tecnología española desplegada en Ucrania convierte cohetes soviéticos de la década de 1960 en armas de precisión casi milimétrica en plena guerra electrónica
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Una tecnología española desplegada en Ucrania convierte cohetes soviéticos de la década de 1960 en armas de precisión casi milimétrica en plena guerra electrónica

Goza de un coste muy inferior al reutilizar antiguos sistemas de munición.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Un artillero de la 148.ª Brigada de Artillería Independiente Zhytomyr de las Fuerzas Aerotransportadas de Ucrania ajusta la mira de un sistema de lanzamiento múltiple de cohetes BM-21 Grad en el sector de Oleksandrivka
Una brigada ucraniana ajustando la mira de un sistema de lanzamiento múltiple de cohetes BM-21 Grad.Getty Images

La guerra en Ucrania está demostrando que no siempre hace falta desarrollar un arma nueva para cambiar el equilibrio en el campo de batalla. A veces, la clave está en dar una segunda vida a sistemas con más de medio siglo de historia. Eso es precisamente lo que ha conseguido una empresa española, capaz de convertir antiguos cohetes soviéticos en municiones de alta precisión incluso en uno de los entornos de guerra electrónica más complejos del mundo.

Detrás de este logro se encuentra Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), una compañía española que, desde 2023, ha suministrado a Ucrania más de 10.000 kits de guiado de precisión para modernizar los veteranos cohetes BM-21 Grad de 122 mm. Gracias a esta tecnología, estos proyectiles han pasado de ser armas no guiadas a alcanzar objetivos con una precisión de hasta 15 metros.

Según confirmó la compañía durante la feria internacional Eurosatory 2026, esta nueva tecnología está diseñada para integrarse en municiones de la era soviética sin necesidad de modificar los lanzadores. La versión estándar combina navegación por satélite e inercial (GNSS/INS), reduciendo el margen de error de estos cohetes a unos 15 metros y convirtiéndolos en armas de precisión con un coste muy inferior al de desarrollar nuevos sistemas de munición.

Más allá de estos kits

La evolución más llamativa responde directamente a una necesidad planteada por Kiev. Ante la creciente eficacia de la guerra electrónica rusa para interferir señales GPS, la compañía española desarrolló una variante con guiado láser, capaz de mantener una precisión inferior a 3 metros incluso bajo intensas interferencias electrónicas. Durante el primer trimestre de 2026 ya se han entregado un millar de estos sistemas.

El kit permite aprovechar el enorme stock de cohetes Grad que Ucrania conserva de la era soviética sin necesidad de sustituir los lanzadores existentes. Además, puede instalarse en cualquier cohete compatible de 122 mm y no depende de tecnología estadounidense sujeta a las restricciones ITAR, un aspecto que facilita tanto su producción como su exportación. El sistema mantiene un alcance de entre 20 y 40 kilómetros, dependiendo del proyectil utilizado.

La colaboración entre EM&E y la industria de defensa ucraniana va más allá de estos kits. En 2025, la compañía firmó un acuerdo con Ukroboronprom para desarrollar nuevos sistemas de armamento y localizar parte de la producción en Ucrania, mientras que en 2026 también alcanzó un acuerdo de cooperación con el fabricante de drones Skyeton. Una muestra de cómo la tecnología española está ganando protagonismo en uno de los escenarios bélicos más exigentes a nivel internacional.

Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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