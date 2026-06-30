¿Es posible "hacerse un Mamdani" con la congelación de los alquileres en España?

A comienzos de 2025, Zohran Mamdani, entonces solo un candidato a la Alcaldía de Nueva York, se metió con traje, corbata y todo, al mar de Coney Island, en una tradición que recibe el nombre de "chapuzón del oso polar". Antes de empaparse en el agua helada, Mamdani miró a cámara y dijo: "Voy a congelar... Tu alquiler como el próximo alcalde de Nueva York". Más de un año después de aquello, y ya como regidor de la ciudad más poblada de Estados Unidos, Mamdani abre una nevera, coge un helado y celebra: "Si eres uno de los más de dos millones de neoyorquinos en un apartamento de renta estabilizada, tu renta estará congelada el próximo año". El vídeo, de solo unos segundos, es la constatación del logro de su gran promesa electoral.

Nada más conocerse el anuncio, la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz aseguró que Mamdani había hecho realidad lo que piden para España. Días antes, la propia Díaz llegó a pedir a la izquierda que se "hiciese un Mamdani". El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, también hizo alusión al éxito del alcalde neoyorquino. "Mamdani lo prometió y lo ha cumplido. Aquí la derecha lo tumbó en el Congreso. Pero vamos a volver a llevar la prórroga hasta que se apruebe. Lo conseguiremos", escribió el ministro en sus redes sociales. Poco después, y ante los medios, Bustinduy afirmó que "antes de que finalice el mes de julio" volverán a llevar al Congreso la prórroga en los contratos de alquiler. "Es un compromiso que adquirimos y lo vamos a hacer. Vamos a intentar lograr los mayores apoyos políticos y parlamentarios posibles para hacer algo que es de sentido común, completamente transversal y que quiero recordar que apoya una inmensa mayoría de los votantes también de la derecha. No se puede dejar a tres millones de inquilinas e inquilinos desprotegidos", prometió.

¿Es posible, entonces, hacer en España lo mismo que ha conseguido Mamdani? Acaso lo más parecido fue, como recordó el ministro de Consumo, el Real Decreto sobre vivienda que recogía la prórroga en los contratos de alquiler y que el Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros de marzo de 2026. La medida, no obstante, tenía que ratificarse en el Parlamento y, aunque durante un mes los inquilinos pudieron solicitar la prórroga, a finales de abril PP, Vox y Junts (el PNV se abstuvo) tumbaron el decreto.

Este lunes, tras otro Consejo de Ministros, el Gobierno anunció que en las próximas semanas (ese antes de que finalice julio que dijo Bustinduy) llevarán al Congreso otro Real Decreto con un nuevo paquete de medidas de vivienda, como la regulación de los alquileres de temporada y habitación, la subida de IVA a los pisos turísticos o, sí, una prórroga extraordinaria en los contratos de alquiler. El problema es que, una vez más, el Ejecutivo necesita, al menos, el visto bueno de Junts, a quien tendrán que ofrecerle bonificaciones fiscales para los caseros. Se da por hecho que PP y Vox dirán "no".

El problema para que España haga lo mismo que Mamdani, por tanto, es un asunto de mayorías. Por mucho que se haya insistido, no es cierto que haya una mayoría progresista en el Parlamento. Hubo una mayoría para la investidura, y sujeta a temas como la amnistía a los independentistas catalanes. Pero nada más.

Zohran Mamdani, por su parte, lo ha tenido algo más fácil. En Nueva York, el precio de los alquileres los determina la Junta de Regulación de Alquileres, un organismo independiente cuyos miembros, sin embargo, son elegidos por el alcalde. Aquel día en Coney Island, cuando se bañó vestido en el mar helado, Mamdani ya avanzó que solo escogería para la Junta a representantes que entendieran la necesidad de regular los precios de la vivienda, personas que actuaran por el bien de los inquilinos y no tanto de los rentistas. Y así lo hizo. Poco antes de anunciar la congelación de los alquileres, en febrero de 2026, el alcalde anunció el nombramiento de seis nuevos miembros, incluyendo una nueva presidenta. "Confío en que la junta analizará con objetividad el complejo panorama de la vivienda y la realidad que enfrentará los dos millones de inquilinos de nuestra ciudad con contratos regulados, y nos ayudará a avanzar hacia una Nueva York más justa y asequible. En un momento en que tantas familias luchan por conservar sus hogares, este trabajo es de vital importancia", dijo Mamdani.

En España, además, los Ayuntamientos tampoco cuentan con la capacidad de Nueva York. La vivienda es competencia autonómica, aunque puede concurrir competencia estatal. Es decir, las Comunidades Autónomas pueden o no, como así sucede, aplicar la ley de Vivienda aprobada por el Gobierno. Las autonomías gobernadas por el Partido Popular no solo no quieren implementarla, algo que relajaría (tampoco mucho) la subida de los alquileres, sino que incluso han recurrido la normativa ante el Tribunal Constitucional al considerar que el Gobierno central se excede en sus competencias.

De ahí que la única solución para conseguir algo similar a lo logrado por Mamdani pase por instaurar, de nuevo, la prórroga de los contratos de alquiler a través de un Real Decreto, que no solo es de obligado cumplimiento, sino que además entra en vigor desde el momento en el que se publica en el Boletín Oficial del Estado, si bien necesita luego ser ratificado en el Congreso. Así que sí, todo parece depender de Junts. Este mismo martes, su portavoz en el Parlamento, Miriam Nogueras, dejó claro que solo apoyarán el nuevo paquete de medidas si se recogen sus peticiones. Nogueras censuró asimismo que, una vez más, hayan tenido que enterarse por la prensa de las intenciones del Gobierno. "De entrada, esto no ayuda a que las cosas salgan", dijo.

Este sábado, poco después de anunciar la congelación de los alquileres, Mamdani volvió a empaparse. Lo hizo, una vez más, vestido, pero en esta ocasión lanzándose a una piscina en el East Harlem para inaugurar la temporada de verano. Está por ver si el Gobierno se lanzará a la piscina sin saber si hay agua o no, o si antes de hacerlo tratará de asegurar el voto a favor de la derecha independentista catalana.