Víctor Gutiérrez responde con tres palabras y una foto al tuit de Abogados Cristiano: "Mentir es pecado"

El secretario LGTBI del PSOE, Víctor Gutiérrez, ha vuelto a ser protagonista en las últimas horas con su réplica en X (Twitter) a una publicación que había hecho la Fundación Española de Abogados Cristianos sobre la colocación o no de la bandera LGTBI en los balcones de los ayuntamientos.

Durante estos días, en plena semana del Orgullo LGTBI, muchas instituciones públicas en todo el mundo han colocado la bandera arcoíris en los balcones para reivindicar los derechos del colectivo y visibilizar a todas las personas que lo componen.

Sin embargo, Abogados Cristianos se ha vuelto a posicionar en contra con un tuit con una imagen hecha con inteligencia artificial en la que se puede ver un edificio público luciendo la bandera de España mientras la arcoíris está en el suelo.

"Colgar la bandera LGTB en un edificio público vulnera la neutralidad de la Administración. Abogados Cristianos ha ganado en los tribunales y ha conseguido retirar estas banderas. ¿Qué opinas de que los edificios públicos cuelguen banderas que no sean las oficiales?", han escrito.

Gutiérrez ha respondido a esta publicación con un "mentir es pecado" y un titular de prensa que ha sido suficiente. En la noticia, publicada en diciembre del 2024 se dice lo siguiente: "El Supremo avala que se cuelgue la bandera LGTBI en edificios públicos por 'no ser un símbolo partidista'".

Precisamente, el Supremo avaló que sí se pudiera lucir la bandera arcoíris en los edificios públicos durante los días de la celebración del Orgullo. Argumentaron que esta enseña no es un "símbolo de significación partidista" ni "propugna ningún tipo de enfrentamiento".

Además, los propios magistrados del Supremo también entendieron que el colgar esta bandera no infringe la Ley 39/1981, de 2 de octubre, que regula el uso de la bandera de España y de otras banderas y enseñas y tampoco vulnera los principios de objetividad y neutralidad de las Administraciones Públicas.