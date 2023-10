Una española que vive en Argentina cuenta algo que le pasa mucho allí y que su cerebro no asimila

Antes de empezar a hablar, la tiktoker @laugoicoa, una española que vive y trabaja en Argentina, ha pedido a la gente que se lo tome "con humor" y "de buena onda". Ha hecho una lista de cosas que le parecen "maravillosas e impactantes de Argentina".

Lo primero que ha dicho es que le encanta que la llamen por su apodo: "¿Podemos normalizar esto en España? Me parece maravilloso que todo el mundo te llame siempre Lau, Lauri, Laurita. Tú a mi me llamas Lau y aunque no te conozca eres mi mejor amigo automáticamente".

Le han encantado las mediaslunas con dulce de leche: "Es que no sabéis lo que es". Como no podía ser de otra manera, ha hablado del mate. Ha explicado que si dices "gracias" después de que te den mate significa que ya no quieres más y es algo que le "cortocircuita el cerebro".

"Cada vez que lo digo digo, mierda, me he vuelto a olvidar. Si dices gracias ya no quieres más mate. Mi cerebro no lo asimila porque cada vez que me lo dan lo digo sin querer".