Marius Borg Høiby, hijo de Mette-Marit de Noruega, admite haber transportado varios kilos de marihuana

La familia real noruega y el culebrón de Marius Borg Høiby, hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, acusado de varios casos de violación y maltrato, continúa. Ahora, Borg ha admitido nuevos delitos añadidos a la causa por la que se le investiga, entre ellos haber transportado varios kilos de marihuana.

"Admite la culpa de este episodio antiguo, en el que en una única ocasión transportó marihuana de 'A' a 'B' sin ganar una corona. Y también admite los otros puntos nuevos de la acusación", reconoció a la agencia noruega NTB en un escrito la abogada de Borg, Ellen Holager Andenæs.

Según apunta NTB, que ha podido tener acceso al texto de la acusación, los hechos tuvieron lugar en julio de 2020. Entonces, Høiby recibió tres kilos y medio de marihuana y se los llevó a otra persona en Tønsberg, al sur de Oslo.

Este no ha sido el único cargo que se ha añadido a la acusación, la Fiscalía noruega ha confirmado a la televisión pública NRK y al diario Aftenposten que, además de este delito de droga, se han incluido otros de tráfico y de quebrantar la prohibición de alejamiento acercarse a una persona. Cabe recordar que el hijo de Mette-Marit de Noruega está acusado de 32 delitos, de los que cuatro son violaciones, y que por todo ello podría enfrentarse a entre 10 y 16 años de prisión.

Entre los demás delitos que se le imputan se encuentran varios de maltrato a sus parejas, además de daños, alteración del orden público y de filmar los órganos sexuales de varias mujeres sin su conocimiento y consentimiento.

"Se trata de actos muy graves que pueden dejar huella y destruir vidas. La pena máxima para los delitos mencionados en la acusación es de cárcel de hasta diez años", dijo el pasado 18 de agosto el fiscal, Sturla Henriksbø.

Høiby fue interrogado de nuevo antes de Navidades y la Policía registró su piso en Oslo, según esos medios. Más de una decena de personas figuran como agraviadas en el caso, entre ellas varias exparejas del joven, informó la Policía.

El hijo de Mette-Marit ha sido detenido tres veces hasta ahora desde que en agosto de 2024 fue retenido unas horas tras un incidente en el apartamento de una exnovia. De la lista inicial, ha reconocido, además de este delito de drogas, varios delitos de violencia contra una mujer y amenazas a un hombre, pero no las violaciones, aunque ha admitido tener problemas con el alcohol y otras drogas, además de padecer problemas psíquicos.

El joven no tiene compromisos oficiales con la Casa Real noruega, aunque acude a algunas celebraciones como los cumpleaños de sus hermanastros y siempre ha mantenido la relación tanto con Haakon como con los reyes Harald V y Sonia.

El juicio contra Høiby comenzará el próximo 3 de febrero en Oslo y en total, se le imputan los siguientes delitos: