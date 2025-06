Una española que vive en Australia desata la polémica al opinar sobre una posible vuelta a España: "Es mi plan Z"

Cada vez son más los españoles que deciden probar suerte fuera de nuestras fronteras, buscando mejores condiciones laborales y calidad de vida. Australia se ha convertido en uno de los destinos preferidos por sus altos salarios, y para muchos, como @Miriviyi, una joven catalana, el regreso a España ya no está en sus planes.

"Es mi plan Z", afirma tajante en un vídeo que ha compartido en TikTok. "Me tiene que ir muy, muy, muy mal en el extranjero para tomar la decisión de volver", explica desde el país oceánico. Según su testimonio, lo que encontró en Australia le resulta mucho más justo y equilibrado que lo que vivía en España.

"Se me queda pequeño. Me encanta, pero creo que están tan mal... La gente allí (en España) tiene que tener dos trabajos para poder darse algún capricho y trabajar todo el año para tener solo un mes de vacaciones", se lamenta.

En cambio, la situación en Australia es muy distinta, apunta. "Te da el dinero para ahorrar y gastar. En España tienes que hacer malabares para llegar a fin de mes. Aquí te puedes comprar un iPhone, irte de viaje y, además, ahorrar".

Otro de los puntos clave sobre los que reflexiona indignada es el mercado laboral: "¿Tengo mi carrera y me tengo que estar peleando con 50.000 personas que tienen estudios y experiencia para conseguir un puesto y que me paguen bien?".

Aunque no descarta volver algún día, por ahora tiene claro que no quiere. "Creo que España no es mi país", sentencia.

El debate está servido

La reflexión de esta usuaria de Tik Tok ha generado una enorme controversia en la red social entre quienes critican su versión y quienes la comparten. Algunos de los comentarios más duros han sido aquellos que cuestionan el éxito que ha tenido en el extrajero. "Solo con ver tu ropa se ve lo bien que te va en Australia", comenta uno.

Otros usuarios dirigen sus críticas hacia la imagen, según ellos distorsionada, que la joven tiene de España: "España crece económicamente el doble que la Unión Europea. Récord de trabajadores. ¿De qué España hablas?". Mientras que también hay quien asegura que vivir en Australia no es tan bonito como ella lo describe: "Tengo varios amigos que han estado en Australia unos años y no han ahorrado ni un euro".

Sin embargo, hay personas que le dan razón, señalando que nuestro país no es el lugar idóneo para trabajar: "Amiga, soy australiano y estuv viviendo muchos años allí, y en Madrid también. Volví en septiembre a mi ciudad natal, Gold Coast. Tienes razón. Los españoles siempre estarán en mi corazón, pero no es bueno para desarrollar una carrera".

