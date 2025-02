Una estadounidense alucina con los funerales en España: "Me vuela la cabeza"

La usuaria de TikTok Margo Kopec (@margotravels), una mujer estadounidense que vive en España, ha subido un vídeo a su cuenta de la red social contando cómo se ha quedado increíblemente alucinada tras ver cómo funciona un funeral en España.

"Llevo ya un tiempo viviendo en España y todavía hay cosas que me dejan impactada. Por ejemplo, mi marido recibió un mensaje anoche que decía que el padre de su mejor amigo había muerto", ha explicado la usuaria.

"Entonces yo le he dicho: oh, ¿y cuándo es el funeral? Porque claro, murió ayer", ha relatado la estadounidense, a lo que su pareja le ha contestado que el funeral es ese mismo día a las 16:30.

"¿A las 16:30? Eso son como 24 horas para prepararse. Yo esto, quiero decir, culturalmente, no puedo entenderlo. ¿Qué pasa si la gente vive lejos o tiene algo? No sé, obviamente la muerte no está planeada", ha manifestado Kopec.

"¿Dar a la gente menos de 24 horas de aviso para un funeral? Simplemente me parece una verdadera locura", ha concluido la tikoker, quien no daba crédito a la poca antelación del evento.

"Es que USA es enorme, en España puedes llegar a cualquier punto en 24 horas"; "En España no embalsámanos a nuestros difuntos, por eso la ley dice que el entierro debe ser entre 24 y 48 después del fallecimiento"; "El velar en el tanatorio esas 24 horas ya es cansado de por sí para la familia como para alargarlo", han comentado algunos usuarios.