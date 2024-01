Una estadounidense avisa: nadie te prepara para encontrarte esto cuando llegas a España

La usuaria estadounidense de TikTok Danielle Grobman (@daniellegrobman) ha avisado a sus compatriotas de algo que provocará un "choque cultural inusual y para lo que nadie te prepara" si viajan a España alguna vez. Con cierto desconcierto y sorpresa ha hablado sobre el reciclaje y las clasificaciones de los contenedores por colores.

"En Estados Unidos solo tenía que hacer con la basura dos cosas: el plástico y vidrio en el contenedor azul y luego todo lo demás, incluyendo el cartón, al negro normal", ha explicado en el vídeo, que ya ha acumulado más de 26.300 visualizaciones y 1.500 'me gusta'.

"Todos vosotros estáis drogados, no hay otra palabra para eso", ha manifestado la usuaria. No entiende que haya tantos contenedores para diferente uso de reciclaje (cartón y papel en el azul, vidrio para el verde...) Ha pedido que debería haber un manual y también se ha preguntado quién se está tomando el tiempo en hacer toda la clasificación adicional, antes era simplemente "tirarlo y listo".

Además, no quiere usar Internet para buscar las clasificaciones de los contenedores, por lo que ha pedido a sus seguidores que se lo expliquen. Y así ha sido, pero los españoles han acaparado los comentarios para dejarle claro que "pone escrito para lo que es cada uno".

"Yo lo reciclo todo, no cuesta nada, no entiendo a la gente que no lo hace", ha dicho otro usuario. También han advertido que no se imaginan a la usuaria en los otros países de Europa o en Japón, que "tienen hasta 24 tipos de reciclaje".