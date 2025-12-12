Muchos colocarán este elemento en el radiador si buscan rebajar las facturas por la calefacción

A veces hay soluciones simples que nos pueden ayudar a ahorrar en el día a día sin demasiado esfuerzo. Una de ellas tiene que ver con el gasto en calefacción de las casas y es una solución fácil de instalar y duradera que, además, también ayudará a mantener la temperatura adecuada en la vivienda en las temporadas en las que no haga falta usar los radiadores.

Se trata de la instalación de un estante sobre los radiadores. Así de sencillo. Un truco que ha contado Steven Henkinson, especialista en sistemas de calefacción en Express, según recoge la publicación Onet. Lo que ocurre al colocar este estante lo que estamos provocando es que mejore, en muchos casos, significativamente la circulación del aire caliente en la habitación y aumenta así la eficiencia de la calefacción.

"Instalar un estante sobre un radiador, alineado con él, permite que el aire caliente se dirija hacia la habitación en lugar de subir directamente al techo. Esto permite que el calor se distribuya de forma más rápida y uniforme, reduciendo la carga de los sistemas de calefacción", explica Henkinson.

Eso sí, a la hora de colocarlo, conviene, según este experto, seguir unas reglas esenciales: "Debe estar al menos entre 10 y 15 cm. por encima del radiador para garantizar una correcta circulación del calor en la habitación", explica. Además, añade, conviene que el estante esté hecho de un material resistente al calor, como madera maciza, para evitar posibles daños por calor o deformaciones. El experto destaca también que, gracias a ello, la estancia alcanza una temperatura confortable en menos tiempo, lo que supone un menor consumo energético y una factura de calefacción más baja.

Poner un estante sobre un radiador también tiene otras ventajas. Puede proteger paredes, muebles e incluso aparatos electrónicos de los daños causados por el calor ascendente. De hecho, Nick Dugan, director general de The Radiator Centre, advierte, según la misma publicación, de que la exposición prolongada al calor puede afectar negativamente a los aparatos electrónicos, incluidas las pantallas de televisión, acortando potencialmente su vida útil. Un estante sobre el radiador ayuda a disipar el calor, minimizando el riesgo de daños.