Una experta en Casa Real ve a la reina Letizia en la cena de gala y hace una comparación sorprendente

Este martes 4 de noviembre era un día especial en el Palacio Real. El rey Felipe VI y la reina Letizia recibieron al sultán de Omán Haitham Bin Tarik con motivo de la cena de gala por la Visita de Estado.

La escritora y experta en Casa Real, Ana Polo Alonso, no se ha perdido ningún momento captado por las cámaras y en un breve análisis de la aparición de Letizia, quien ha lucido la tiara de María Cristina, una de las más destacadas del joyero real.

La experta ha hecho una comparación que ha llamado la atención: "Letizia se marca un 'Kate Middleton' y aparece con el pelo suelto y rizado, copiando el look de Kate en la cena de gala con los Trump. A mí esto de llevar el pelo suelto con tiara no me gusta nada. La tiara de María Cristina, eso sí, le queda estupenda".

Ha hecho una comparación del banquete de Estado de los príncipes de Gales con Estados Unidos, celebrado en el castillo de Windsor el pasado mes de septiembre. En el caso de Kate llevó la tiara favorita de Lady Di. Diana de Gales la recibió como regalo de bodas de parte de Isabel II.

"La próxima vez sin las cabezas tapando la mitad de la pantalla"

La experta también ha dejado un breve análisis de la entrada de los reyes y el sultán en el Salón del Trono. "Este plano de la entrada es bonito y la idea es buena, pero, por favor, la próxima vez sin las cabezas tapando la mitad de la pantalla... Es una cutrez", ha comentado.

El comedor de la gala del Palacio Real le ha parecido "simplemente, espectacular". Para ella, sin duda, posiblemente sea el lugar "más deslumbrante de todo el palacio, es una lástima que se hagan planos tan cerrados y no se vea nada. En Buckingham siempre hacen planos más amplios para que se vea el sitio".