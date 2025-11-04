Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Una experta en Casa Real ve a la reina Letizia en la cena de gala y hace una comparación sorprendente
Habla de un "look copiado".

Juan De Codina
La reina Letizia y el Sultán de Omán Haitham bin Tariq al Busaid.GTRES

Este martes 4 de noviembre era un día especial en el Palacio Real. El rey Felipe VI y la reina Letizia recibieron al sultán de Omán Haitham Bin Tarik con motivo de la cena de gala por la Visita de Estado.

La escritora y experta en Casa Real, Ana Polo Alonso, no se ha perdido ningún momento captado por las cámaras y en un breve análisis de la aparición de Letizia, quien ha lucido la tiara de María Cristina, una de las más destacadas del joyero real.

La experta ha hecho una comparación que ha llamado la atención: "Letizia se marca un 'Kate Middleton' y aparece con el pelo suelto y rizado, copiando el look de Kate en la cena de gala con los Trump. A mí esto de llevar el pelo suelto con tiara no me gusta nada. La tiara de María Cristina, eso sí, le queda estupenda".

Ha hecho una comparación del banquete de Estado de los príncipes de Gales con Estados Unidos, celebrado en el castillo de Windsor el pasado mes de septiembre. En el caso de Kate llevó la tiara favorita de Lady Di. Diana de Gales la recibió como regalo de bodas de parte de Isabel II.

"La próxima vez sin las cabezas tapando la mitad de la pantalla"

La experta también ha dejado un breve análisis de la entrada de los reyes y el sultán en el Salón del Trono. "Este plano de la entrada es bonito y la idea es buena, pero, por favor, la próxima vez sin las cabezas tapando la mitad de la pantalla... Es una cutrez", ha comentado.

El comedor de la gala del Palacio Real le ha parecido "simplemente, espectacular". Para ella, sin duda, posiblemente sea el lugar "más deslumbrante de todo el palacio, es una lástima que se hagan planos tan cerrados y no se vea nada. En Buckingham siempre hacen planos más amplios para que se vea el sitio".

Soy redactor de virales en HuffPost España y trato de que estés al día de las historias que generan debate en la calle.

 

Sobre qué temas escribo

 

Escribo sobre temas que rodean la vida pública: política, cine, creadores de contenido o el día a día de la gente de la calle, pero al estilo Huff, contando historias que quizá no sabías que te interesaría leer.

Cuando las compañías cinematográficas de Marvel y DC entran en juego, ahí me tendrás el primero para contarte qué ha pasado con tus héroes y villanos favoritos.

 

Mi trayectoria

 

Me formé en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid con el sueño de ser periodista deportivo y, como siempre he dicho, nací en el Diario AS y empecé a criarme en el HuffPost España desde octubre de 2023. Durante mi etapa universitaria participé en múltiples programas de radio y dirigí hasta graduarme Deporte de las Seis.

 

 

