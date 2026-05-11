Una experta explica por qué cuando abres una bolsa de patatas no puedes parar de comer

Hay escenas cotidianas que se repiten en millones de casas: abres una bolsa de patatas "para picar un poco" y, cuando te das cuenta, apenas quedan migas en el fondo. Y no, según explica una divulgadora especializada en nutrición y salud, no es solo una cuestión de falta de voluntad.

Detrás de ese mecanismo existe toda una ingeniería alimentaria diseñada para enganchar al cerebro.

La creadora de contenido de la cuenta de TikTok @hablandoenrata ha explicado en un vídeo viral que muchos ultraprocesados están formulados alrededor de un concepto conocido como "Bliss Point" o "punto de felicidad".

¿En qué consiste exactamente? En encontrar la combinación perfecta de azúcar, grasa y sal para disparar el placer al comer y hacer extremadamente difícil parar.

"Es básicamente la proporción perfectamente estudiada de azúcar, sal y grasa para que tu cerebro se vuelva loco y no pueda dejar de comer", resume en el vídeo.

El truco está en el cerebro

La explicación tiene mucho que ver con cómo responde el cerebro a determinados estímulos alimentarios.

Según detalla la experta, el azúcar proporciona energía rápida y además activa el circuito de recompensa cerebral, generando una liberación de dopamina, el neurotransmisor relacionado con el placer y la motivación.

"Tu cerebro interpreta algo así como: ‘Esto me ha gustado, sigue comiendo’", explica.

La sal, mientras tanto, potencia enormemente el sabor y mantiene el interés por el alimento, mientras que la grasa aporta lo que en alimentación se conoce como "palatabilidad": esa mezcla de textura, aroma y sensación en boca que hace que ciertos productos resulten especialmente agradables.

Por eso una patata frita industrial está diseñada para crujir primero y fundirse después en la boca gracias a la grasa.

No es casualidad.

Una manzana no puede competir

La divulgadora insiste en que el problema no está únicamente en el sabor, sino en la intensidad del estímulo.

Los ultraprocesados generan una respuesta tan potente en el cerebro que terminan desplazando la percepción de otros alimentos más naturales.

"Una bolsa de patatas fritas no puede competir con una manzana… o mejor dicho, una manzana no puede competir con esa bolsa de patatas", viene a plantear.

Ese contraste provoca además que muchos alimentos reales parezcan "sosos" después de acostumbrarse a sabores hiperintensos cargados de sal, azúcar y grasa.

"Buscan que un alimento sea un estímulo tan fuerte que tu cerebro se quede enganchado y no pueda dejar de comerlo", señala.

El "Bliss Point", la obsesión de la industria alimentaria

El concepto de "Bliss Point" lleva décadas siendo estudiado por la industria alimentaria. El término fue popularizado por el científico estadounidense Howard Moskowitz, conocido precisamente por investigar cómo optimizar sabores para maximizar el placer del consumidor.

El objetivo consiste en encontrar el punto exacto en el que un producto resulta lo suficientemente intenso como para generar deseo de seguir comiendo, pero sin llegar a saturar.

Esa búsqueda explica por qué muchos snacks, refrescos o dulces parecen diseñados para que "cueste parar".

Y también ayuda a entender por qué el autocontrol, en ocasiones, tiene menos que ver con la fuerza de voluntad y más con productos creados específicamente para estimular el cerebro al máximo.

Porque a veces el problema no es que tengas hambre.

Es que alguien diseñó esa bolsa de patatas para que no quieras cerrarla nunca.